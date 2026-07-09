Fundación Sancho el Sabio Vital acoge la 'Dokujaia' sobre la historia de las fiestas de Vitoria-Gasteiz

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas - FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO VITAL

VITORIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sede de Betoño de Sancho el Sabio Vital Fundazioa acogerá hasta el 31 de julio la exposición 'Dokujaia', una selección de documentos sobre la historia de las fiestas de Vitoria-Gasteiz, del 'Día del Blusa y la Neska' y de la Virgen Blanca.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas, y los miércoles 15, 22 y 29 de julio se han programado visitas guiadas a las 11.30 horas, con entrada libre previa inscripción en la web sanchoelsabio.eus.

Los documentos inéditos sobre las fiestas de Vitoria-Gasteiz proceden de la colección patrimonial y archivos fotográficos que alberga la Fundación Sancho el Sabio Vital, una de las mejores que existen sobre cultura vasca, según ha informado la fundación en un comunicado.

Entre los artículos expuestos se encuentran carteles de fiestas de La Blanca, revistas y prensa histórica, dibujos e ilustraciones, programas de fiestas, pegatinas, fotografías y algunos objetos, así como una selección de grabaciones correspondientes a paseíllos y balconada de los 80, restauradas del archivo de las antiguas Cajas de Vitoria y Álava.

De manera paralela, se ha editado el libro 'La fiesta ilustrada', de Rafael Resines, archivero de Fundación Sancho el Sabio Vital. Sus páginas son un recorrido por casi 150 años de cartelismo que invita a conocer una historia distinta de la ciudad.

El próximo 22 de julio, el propio autor y Ander Gondra lo presentarán en público en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa (19.00 horas). Las inscripciones para acudir pueden hacerse en la web de la Fundación. Diez de esos carteles, de la colección de Sancho el Sabio Vital, pueden verse en la exposición.

Asimismo, la exposición contiene fotografías de los archivos de las Cajas de Ahorros y otros fondos depositados en la Fundación, como los de Antonio Guallar, Joseba Egibar, Norte Expres o Joaquín Jiménez. Son imágenes que documentan los temas recurrentes de las fiestas: Celedón, los Blusas, la Virgen Blanca, la música, los gigantes y cabezudos, la balconada, o los herri kirolak.

Destaca entre ellas la fotografía de la primera vez que se izó la ikurriña en el Ayuntamiento después de la dictadura (1977), los restos que quedaron cuando el muñeco de Celedón se quemó en 1975, o la de sus creadores Jose Maria Sedano, Amado López Ipiña, Jose Luis Isasi y Luis Mari Sánchez Iñigo.

Las revistas y la prensa histórica también se encuentran representadas en la exposición. Se podrá ver, por ejemplo, una viñeta censurada del año 1939 publicada en Celedón, y portadas y artículos de publicaciones como Avance, Gasteiz, Libertad, Gaur o Eguna. O dibujos e historietas de fiestas alternativas, que contarán con su espacio en Dokujaia.

Además de estos materiales, la muestra incluye publicaciones y programas no oficiales de las cuadrillas de blusas y neskas, una partitura de los años 30 del pasacalle Celedón en euskera, un artículo sobre la Guerra de 1936 y los Blusas en la revista GEU (Gasteiz), y programas de fiestas desde 1894, cuyas portadas fueron ilustradas por pintores de la época como Adrián Aldecoa, Carlos Zarceño o Ricardo Olloqui.

Las vitrinas estrella de la exposición son las que contienen las pegatinas de los Blusas, recopiladas desde 1978 hasta 2025, acompañadas de un cuadro donde se enmarcan las vitolas de los puros del Celedón Iñaki Landa, que acompañaron las 21 bajadas en las que representó al famoso aldeano de Zalduondo.

El programa se completa con una exposición en el exterior, que estará del 20 de julio al 9 de agosto en el Paseo de la Senda, frente al Palacio de Zulueta.