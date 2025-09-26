Fundación Vital entra en el capital de Basquevolt con una inversión de 4 millones de euros

La decisión adoptada por el Patronato de Fundación Vital se ha fundamentado en el "doble atractivo estratégico" de la operación para Álava, tanto económico como social - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Fundación Vital ha aprobado una inversión de cuatro millones de euros para participar en el capital de Basquevolt, sociedad dedicada a la tecnología para baterías en estado sólido para movilidad eléctrica y otras aplicaciones avanzadas.

La operación --según ha informado Fundación Vital en un comunicado-- resulta "definitiva" para que el proyecto ubicado en el Parque Tecnológico de Álava (Miñano) "continúe afianzándose".

A través de esta decisión, Vital refuerza la colaboración público-privada en el ámbito de una de las tecnologías críticas para la autonomía energética y la transición industrial: las baterías de estado sólido.

Basquevolt es una empresa dedicada al desarrollo de una tecnología propia de electrolito que permite fabricar baterías con el rendimiento técnico necesario para impulsar la demanda de vehículos eléctricos. La firma alavesa es uno de los principales referentes mundiales y el más avanzado de la UE.

La decisión adoptada por el Patronato de Fundación Vital se ha fundamentado en el "doble atractivo estratégico" de la operación para Álava, tanto económico como social. Por una parte, la inversión permite a Basquevolt aspirar a que "el electrolito vasco esté presente en cada batería sólida europea, reforzando la soberanía tecnológica de Europa desde Álava".

Además, la necesidad de personal de alta cualificación "incidirá en la formación de profesionales y en la atracción y transformación de talento a la industria local".