Fundación Vital se suma al consorcio de adquisición de Ayesa Digital con una inversión de 10 millones de euros

VITORIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Fundación Vital ha decidido este martes invertir 10 millones de euros en la operación de compra de la compañía Ayesa Digital, incorporándose así al consorcio de entidades formado a tal efecto el pasado 31 de diciembre, con la "firme apuesta de asentar en Álava los centros de decisión en áreas clave y afianzar e incrementar puestos de trabajo".

Según ha recordado la entidad en un comunicado, inició el pasado año una nueva línea estratégica de inversión en el empleo y el impulso económico de Álava como territorio industrial referente del Estado con su entrada en el capital de empresas como Talgo, Basquevolt, Innometal y Ohmnia.

La participación de Fundación Vital en la operación se ha aprobado con un triple objetivo. En primer lugar, la inversión de Fundación Vital va a permitir la creación en Álava de un hub de movilidad y logística inteligente de servicios digitales que potenciará la transformación tecnológica del Territorio con capacidades en IA y datos, digital y ciberseguridad.

Además, la Junior University of Ayesa trasladará su sede central a Álava, como fruto de la implicación de Fundación Vital en la operación.

Este centro de formación cuenta anualmente con 500 alumnos que adquieren formación en IT, cloud o ciberseguridad y, su emplazamiento en Álava supondrá la generación de entre 30 y 50 empleos directos. "La inversión de Fundación Vital supone también afianzar los 400 puestos de trabajo con los que ya cuenta Ayesa Digital en Álava", ha aseverado.

Asimismo, ha apuntado que generará un incremento de 350 profesionales de alta cualificación y conocimiento avanzado en los próximos cuatro años, reforzando un sector estratégico de alto crecimiento en el Estado y en toda Europa, como el de las soluciones digitales, que "influirá positivamente en las alrededor de 30 micro pymes de servicios digitales que operan actualmente en el mercado alavés, ofreciéndoles nuevas oportunidades para fortalecer sus capacidades y aprovechar la escala".

El presidente de Vital Fundazioa, Jon Urresti, ha destacado el papel de motor económico que está asumiendo la entidad para el territorio. "El Patronato continúa apostando por atraer los centros de decisión a Araba como garantía para asentar e incrementar el empleo en nuestro Territorio y abrir nuevas posibilidades de crecimiento económico en sectores emergentes estratégicos", ha dicho.

En ese sentido, ha manifestado que en estos momentos tienen puesta la mirada en Aiaraldea y su participación en Ayesa apostará por establecer en esa cuadrilla alguna de las contrapartidas de la inversión.