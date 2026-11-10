Gabi Martínez presenta este viernes en Bilbao "Gritadero" una reflexión sobre el grito como forma de expresión disidente

Gabi Martínez - RANDOM HOUSE

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor, guionista y periodista barcelonés Gabi Martínez presenta este viernes en la librería Cámara de Bilbao (20.00 horas) su nuevo libro "Gritadero" (Random House), donde abandona la literatura de viajes para ficcionar una reflexión en torno al hecho de gritar como una forma de expresión disidente "tan elemental como radical".

El autor se pregunta para qué sirve una voz cuando el ruido de las redes, la publicidad y las crisis cotidianas parece haberla vuelto impotente o se plantea si puede un grito sin palabras convertirse en una forma de comunidad y disidencia.

En "Gritadero", Martínez imagina una especie de club de la lucha del siglo XXI en el que "nadie se toca, solo se grita hasta quedar sin voz".

El argumento nace a partir de la alianza entre dos mujeres de mundos opuestos que "da origen a una comunidad clandestina que empieza como catarsis y acaba preguntándose quién puede alzar la voz y cuándo el poder decide escucharla como una amenaza".

Según han informado desde Random House, la novela cuenta ya con un proyecto de adaptación cinematográfica en Estados Unidos, impulsado por las cineastas Mariana Rondón y Marité Ugás y el productor Leopoldo Goût.

En su nueva obra, Martínez defiende el grito "como una especie de higiene social, algo esencial" a través de un regreso a la ficción urbana con una historia ambientada en el extrarradio de Barcelona.

Así, tras una trayectoria marcada por el viaje, la mezcla de géneros y la literatura de naturaleza, Martínez observa, desde La Torrassa a "una sociedad atravesada por el duelo de la pandemia, la precariedad, las desigualdades, la crisis climática y la saturación tecnológica".

El resultado es, han subrayado desde la editorial, "una novela mordaz, magnética y llena de suspense, en la que Gabi Martínez explora nuevas formas de disidencia frente al desencanto y las violencias del mundo contemporáneo, pero también el poder de una voz original y salvaje que se resiste a ser domesticada".

La trama está protagonizada por Lupe, que tiene veintisiete años, trabaja como teleoperadora, cuida de su padre viudo y se refugia en la música, y por Tanit, expansiva, carismática y célebre en Instagram, donde más de un millón de personas siguen sus imágenes.

Ambas se conocen por azar en una montaña rusa, unidas por la potencia de sus gritos y, a partir de ese encuentro, señalan desde Random House, "exploran juntas la fuerza liberadora de un sonido que no necesita palabras".

De esta forma, "primero gritan en discotecas, manifestaciones y espacios públicos" y, después, "comprenden que ya no buscan solo desahogarse sino que necesitan un lugar y una comunidad".

Así, con la ayuda de G, amigo de infancia de Lupe y narrador de la historia, transforman una nave industrial abandonada en el Gritadero, un espacio donde se celebran duelos y se abren celdas temáticas para gritar contra el dinero, la familia, las banderas, la tecnología o el cambio climático.

Las reglas del Gritadero son "estrictas" ya que "nadie se toca, no se graba, no se usan palabras y se sale sin voz". El club empieza a extenderse y a despertar el recelo de unas autoridades que ven en el grito "una nueva forma de terrorismo".

LIBERACIÓN O PODER

Martínez planea en su nueva novela reflexiones acerca de "dónde termina la liberación y empieza el poder" o "qué ocurre cuando una comunidad creada para romper convenciones necesita imponer normas".

Según explicado desde la editorial, 'Gritadero' es también una novela sobre el ruido: "el de la ciudad, el del tráfico, los teléfonos y los altavoces", o el de la publicidad, las redes sociales y los relatos mediáticos que compiten por definir la realidad".

Frente a esa avalancha, el grito aparece en el relato de Martínez como "una expresión corporal, anterior al lenguaje y cercana a lo animal", detallan desde su editorial.

Sin embargo, Gabi Martínez "no lo idealiza" ya que el grito "puede liberar y reunir, pero también intimidar, excluir y convertirse en violencia", subrayan.

Esa ambivalencia permite "interrogar la criminalización de la disidencia y el papel de los medios cuando una molestia social pasa a presentarse como una amenaza para el orden".

Para su autor, "el grito no es solo una expresión de rabia. También puede ser catarsis, complicidad, revelación y una forma inesperada de belleza", además de, prosigue, "una experiencia que permite expresar aquello que las palabras no alcanzan a nombrar y que, en ocasiones, transforma nuestra manera de sentirnos y relacionarnos con los demás".

Desde Random House han precisado que este regreso a la ficción urbana no rompe con la obra anterior de Gabi Martínez ya que en 'Gritadero' "reaparecen su interés por las fronteras de lo humano, la relación con lo animal, el territorio y las formas de habitarlo".

El autor traslada las preguntas de la literatura al corazón de la ciudad y compone un retrato del presente en el que conviven la rabia, la violencia, la vitalidad y la esperanza.

TRAYECTORIA LITERARIA

Gabi Martínez (Barcelona, 1971) es un autor cuya obra, traducida en once países y adaptada a diversos formatos, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, destacando los libros de no ficción "Sólo para gigantes", "Un cambio de verdad", "En la Barrera", "Lagarta" y las novelas "Sudd", "Voy" y "Las defensas".

Su anterior título, 'Delta', fue elegido mejor libro de 2023 por la revista literaria WMagazine y se está preparando su versión cinematográfica.

También es director del proyecto LiterNatura y codirector del proyecto artístico-científico 'Animales invisibles', que incluye una exposición destacada por National Geographic entre las mejores de 2026.