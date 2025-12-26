Garmendia dice que Euskadi "aprovecha el impulso económico y medidas sociales" de Sánchez y "consolida" el empleo

Archivo - La delegada de Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha asegurado que Euskadi "está aprovechando el impulso económico y las medidas sociales puestas en marcha por el Gobierno que preside Pedro Sánchez para consolidar el crecimiento económico, su modernización, el empleo estable y la cohesión social".

Marisol Garmendia ha hecho balance del segundo semestre de 2025 y ha destacado que las pensiones de jubilación en Euskadi son "las más altas de España", con una cuantía media de 1.840 euros mensuales, "tras haber subido 475 euros desde noviembre de 2018, un 34,8% más", mientras que "con el PP la pensión hoy, siete años después, sería de 1.392 euros".

Además del incremento de las pensiones de jubilación, ha destacado, en relación a la "buena marcha de la economía", que las últimas cifras actualizadas reflejan que "en el último trimestre el paro se ha situado en el 6,9% con una rebaja de 2,5 puntos con respecto al trimestre anterior".

"Las medidas progresistas y la protección social de este Gobierno no están reñidas con la eficacia, al contrario. España y especialmente Euskadi están a la cabeza de Europa en el crecimiento económico", ha señalado Garmendia.

En relación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno de España, Garmendia ha indicado que ya ha destinado 4.131 millones de euros a Euskadi de los cuales 2.273 millones de euros son gestionados directamente por la Administración General de Estado con 45.136 beneficiados.

El resto del dinero, ha precisado, incluye los fondos gestionados por el Gobierno Vasco (1.396 millones de euros), así como los que llegan a empresas vascas que participan en proyectos adscritos a otras comunidades autónomas. Marisol Garmendia ha remarcado que el 83% de este dinero ha ido destinado a microempresas y pymes.

Los hogares de los vascos, ha dicho, también se han visto "directamente beneficiados" por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el 14% de la cuantía total adjudicada. Entre las ayudas recibidas, ha destacado los 361 millones de euros destinados al PERTE VEC (vehículo eléctrico y conectado). De ellos, 129,6 millones de euros han sido invertidos en la transformación integral de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz.

Las ayudas directas para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables (Plan MOVES III) alcanzan los 67,1 millones de euros, con más de 14.798 beneficiarios, ha indicado, para resaltar que, a su vez, Transportes ha invertido 1.661 millones desde 2018.

Desde 2019, la inversión ejecutada se ha incrementado en un 32,5% anual, 68 millones más al año, ha subrayado, para destacar, entre otros proyectos, "la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Euskadi, que conecta las tres capitales vascas" y la implantación de servicios de Cercanías en Álava, operadas por Renfe, entraron en funcionamiento el 30 de mayo, tras asumir desde enero la competencia el Gobierno Vasco.

Además, ha añadido, se ha destinado un 46,9% más en ferrocarriles (73 millones de euros más al año) y un 46% más en modo aéreo (5 millones más al año).

POLÍTICA LABORAL

Por otro lado, ha asegurado que la política laboral del Gobierno tiene también "claros efectos positivos en el País Vasco". "Además de la reducción de la tasa de paro al 6,9%, se ha producido un claro aumento de afiliados a la Seguridad Social y en noviembre hay 1.036.074 afiliados, 76.337 personas más que en 2018", ha dicho, para resaltar que entre ellos, "ya se encuentran casi 105.000 personas inmigrantes asociadas a la Seguridad Social".

Y tras la reforma laboral, ha destacado, "se han incrementado un 106% los contratos indefinidos hasta llegar a los 173.518, lo que supone 89.587 más que en 2019".

También ha resaltado el "gran incremento del 944% (437,5 millones de euros) de la inversión de Transformación Digital y Función Pública, "de 46,3 millones de euros en los 7 de años de Rajoy a 483,8 millones de euros".

Garmendia ha asegurado que también se ha dado "un gran impulso" a la conectividad, con 131 millones de euros para 30.387 conceniones y 120.047 beneficiarios en cuanto a digitalización de pymes y autónomos con el Kit Digital.

EDUCACIÓN

En Educación, ha apuntado, el País Vasco ha recibido del Ministerio un total de 229,1 millones de euros entre 2019 y 2025 y su presupuesto ha pasado de 6,08 millones en 2018 a 21,44 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento de 15,36 millones de euros (+252%).

La inversión en Formación Profesional es de más de 84,8 millones de euros entre 2020 y 2025, "con récord de 49.608 estudiantes", ha destacado para delegada del Gobierno, para resaltar, en cuanto al escudo social, que en Euskadi hay 72.348 perceptores del Ingreso Mínimo Vital (noviembre) y 65.348 del bono social eléctrico (octubre).

En Memoria Democrática, ha recordado, se han asignado más de 333.000 euros para exhumaciones en los últimos cinco años. Además, ha destacado, en el marco de la conmemoración de los 50 años de libertad en España, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha rendido homenaje a los movimientos vecinales que durante la Transición jugaron "un papel esencial en la construcción de la democracia desde lo local" en un acto nacional celebrado en mayo en Bilbao.

Por último, ha recordado que,durante los últimos meses, en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia se han desarrollado diferentes actos para conmemorar los 50 años de Euskadi y España en Libertad.