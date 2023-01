Garrido insta a PP a "dejar de hacer piruetas y propuestas" sobre el CGPJ y permitir que acabe su "secuestro"

Confía en que la "mayoría plurinacional bastante sólida" en las Cortes "colabore" para impulsar medidas "tan necesarias" este año



BILBAO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos-Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha acusado al PP de "buscar excusas y contar historias fantásticas" y le ha instado a "dejarse de hacer piruetas y propuestas" sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y permitir que acabe su "secuestro".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la líder de Podemos en Euskadi se ha pronunciado de este modo preguntada por la proposición de ley presentada por el PP para cambiar el sistema de elección del poder judicial.

Según ha indicado, "el PP siempre busca excusas y quiere contar historias fantásticas", de modo que "ha sacado otra vez esa proposición de ley", pero "lo fundamental es poner el acento en lo que está haciendo" y que considera una actitud "anticonstitucional". Garrido ha denunciado que el Partido Popular está "secuestrando desde hace cuatro años el CGPJ". "Y ahí es donde hay que poner el acento", ha insistido.

Por su parte, Unidas Podemos va a trabajar para que "ese secuestro acabe" y poder tener un CGPJ "adecuado a la legalidad y la Constitución", ya que es "parte fundamental para hablar de un estado democrático". A su entender, el PP "tiene que dejarse de hacer piruetas y propuestas y sacar a esos magistrados que están ocupando el CGPJ de manera ilegal e ilegítima".

Por otro lado, la diputada de Unidas Podemos ha señalado que, pese a que se viven "tiempos convulsos", hay "una mayoría plurinacional bastante sólida" en las Cortes que, ha confiado, "en este último tramo de legislatura va a colaborar" para impulsar "medidas que son tan necesarias" para afrontar los "retos importantes" que existen.

Garrido ha valorado que se ha demostrado que "eran acertadas" algunas medidas que se han llevado a cabo y que "han sido criticadas en muchos momentos" y sobre las que ha sido "difícil convencer incluso a nuestro socio" en el Gobierno y a "algunos sindicatos y partidos aquí en Euskadi" en el caso de la reforma laboral.

En esta misma línea, ha rechazado las críticas del PP en relación a los datos de empleo. Según ha afirmado, el PP tiene "unos relatos un poco fantásticos" en los que "nunca jamás dirá que ninguna medida tomada por este Gobierno es buena", pero "los datos son así, son datos oficiales".

También se ha mostrado "bastante satisfecha" con el último paquete de medidas "muy buenas" anunciadas por el Ejecutivo central aunque su coalición habría "querido más". "Hemos insistido mucho para que algunas medidas conformen ese escudo social para que en 2023 entremos con un sostén para las familias porque vivimos momentos difíciles", ha señalado.

LEY FUNDAMENTAL

Asimismo, ha reivindicado que la ley de Vivienda es "una de la cosas más urgentes" porque el acceso a vivienda "a precios asequibles" es "uno de los retos fundamentales". De este modo, ha esperado que el "PSOE finalmente entienda que tenemos que sacar una ley de vivienda que garantice el control de los precios de los alquileres" y que "las mayorías sociales puedan disfrutar de un bien de primera necesidad a un precio razonable".

Garrido ha reivindicado la necesidad de elevar el Salario Mínimo Interprofesional ya que "no solo es de derecho y de justicia", sino que "acaba siendo un beneficio para toda la sociedad", y ha señalado que su grupo defenderá que "no se meta la tijera y no se toquen las pensiones públicas", que tienen que ser "de calidad y suficientes".

En las pensiones, ha añadido, "no caben retrocesos". En este marco, ha lamentado que el ministro José Luis Escriva "a veces se despierta con algunas ideas extrañas que intenta explicar pero que no convence".

Finalmente, ha vuelto a defender la conocida como ley del 'sí es sí' y ha lamentado que se ponga "el acento en el elemento punitivista", con motivo de los casos de rebajas de condena que se están produciendo.

La diputada de Unidas Podemos ha remarcado que esta ley supone "un cambio de paradigma" y recoge medidas que estaban reclamando las mujeres como "poner el consentimiento en el centro, acompañar a las víctima, trabajar la prevención, la educación sexual". "Contiene muchas cosas de las que se habla muy poco", ha lamentado Garrido, que ha considerado que la judicatura actúa "a veces de manera incomprensible" porque podría dictar "otro tipo de sentencias".