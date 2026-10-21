Garrido (PP) cree que los votantes del PNV "están preocupados" con "las decisiones y la trayectoria" del partido

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BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha afirmado este miércoles que "por supuesto" que ve opciones de que su partido incremente su representación en Euskadi en las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que son "la única alternativa ante lo que tenemos", y ha considerado que los votantes del PNV "están preocupados" con "las decisiones que ha tomado y la trayectoria" del partido.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha señalado que "todos están en el mismo sitio, hacen las mismas políticas, y el PNV siempre ha estado junto a Sánchez, porque este Gobierno se ha mantenido ocho años y Sánchez ha estado en el poder ocho años con la ayuda del PNV". "Han sido lo mismo, y ante eso, la alternativa es el PP", ha añadido.

En este sentido, la dirigente popular ha asegurado que su partido sabe cuál es su responsabilidad y "está preparado", su presidente y candidato, Alberto Núñez-Feijóo "ofrece liderazgo", y van a "dar la vuelta a la situación con un proyecto sólido y recuperar la confianza y el respeto".

"Debemos acabar con esta pesadilla. La única opción y el único camino para cambiar las cosas es el PP, y por eso ofrecemos un proyecto sólido, con los mejores candidatos, entre los que hay personas con experiencia y jóvenes", ha explicado.

Laura Garrido ha criticado que el PNV haya estado "sosteniendo el Gobierno de Sánchez durante ocho años", y ha considerado que sus votantes "están preocupados dede hace tiempo con las decisiones que ha tomado y con su trayectoria".

"No se ha desmarcado, en todas las votaciones en el Congreso ha estado con Sánchez, las leyes más importantes han salido adelante gracias al PNV, ha apoyado la política de vivienda. Cuando llegan los momentos de la verdad, el PNV ha salvado al sanchismo y a Pedro Sánchez, le ha mantenido en el poder y ha estado a su lado", ha lamentado.

PP Y VOX

Por otro lado, Laura Garrido ha afirmado que no entiende el temor que pueda haber en parte de la sociedad ante la posibilidad de que el PP gobierne junto a Vox, y ha asegurado que el objetivo su partido es "sacar el máximo de votos posible y gobernar".

"Luego, si tenemos que firmar acuerdos o pactos, la opción de Vox está encima de la mesa. Lo que tenemos claro, por ejemplo, es que no vamos a firmar ningún pacto con Otegi. Sánchez dijo en numerosas ocasiones que no iba a hacer nada con Otegi y al final pacto con Otegi", ha denunciado.

En este sentido, la dirigente popular ha destacado que en su partido "no escondemos nada, estamos dialogando con Vox, en algunos gobiernos estamos con Vox, y las cosas van normal y se están haciendo bien. "Vamos a actuar con responsabilidad porque es un momento muy especial, y por eso esperamos que Vox también actue con responsabilidad", ha añadido.

VIVIENDA

Por otro lado, la portavoz parlamentaria del PP vasco ha asegurado que la vivienda se ha convertido en "un problema de primer nivel con el Gobierno de Sánchez y con los partidos que ha tenido a su lado", y que "está claro que los que han generado el problerma no le pueden dar una solución".

Así, ha defendido que la respuesta al problerma de la vivienda "debe ser integral" y que "no se pueden poner parches", por lo que ha abogado por "cambiar las normas que están en vigor, tanto las de aquí como las aprobadas en el Congreso, dotar de seguridad, hacer frente a la ocupación y disminuir los trámites".

"Los parches pueden dar una solución en un momento, pero aquí lo necesario es lo que ha propuesto el PP, un plan integral con medida concretas y darle la vuelta a la situación cuanto antes. Los que han generado el problema, entre quienes están PNV y EH Bildu, no pueden ofrecer soluciones", ha concluido.