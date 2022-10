Gatibu, Zea Mays, En Tol Sarmiento, Mäbu, Izaro, Shinova y Mikel Urdangarin actuarán el 22 en el BEC

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gatibu, Zea Mays, Mikel Urdangarin, En Tol Sarmiento, Mäbu, Izaro, Anje Duhalde, Amak, Shinova, Maren, Urtz o EH Sukarra actuarán el próximo día 22 en Bizkaia Arena del BEC de Barakaldo (Bizkaia) en el marco de 'Ura Bere Bidean'.

El Bilbao Exhibition Centre ha informado, en un comunicado, que Bizkaia Arena se prepara para recibir los próximos eventos, como Bizi EITB 2022 el 15 de octubre, con carácter solidario de apoyo a su maratón anual, que desarrollará además parte de su programación en el pabellón 2.

Precisamente, el día 22 se darán cita en Bizkaia Arena artistas de la talla de Gatibu, Zea Mays, Mikel Urdangarin, En Tol Sarmiento, Mäbu, Izaro, Anje Duhalde, Amak, Shinova, Maren, Urtz o EH Sukarra en el marco de Ura Bere Bidean. Además, la gala de gimnasia rítmica, Euskalgym, volverá a aterrizar en Bizkaia Arena el 29 de este mes, como una de las citas fijas del calendario de eventos de otoño.

La banda danesa Volbeat aterrizará en Barakaldo el 11 de noviembre para presentar su último trabajo, Servant of the Mind. El grupo contará con invitados especiales como Skindred o Bad Wolves. Al día siguiente, el 12 de noviembre, Bizkaia Arena cambiará de registro para convertirse

en escenario del 50 aniversario de Remember Paradise, donde los amantes del tecno formarán parte del que será el Festival Remember del año.

Además, las canciones típicas de Tito el Bambino, Juan Magán, Ángel López, Ángel & Khriz, Joysi Love De La Factoría, Lorna, K-Narias,

Music Hit Factory feat La Gatita, Dcs, Henry Méndez, José De Rico, entre otros, resonarán en el festival I Love Reggaeton el 19 de noviembre, y el siguiente sábado, el 26 de noviembre, Supermartxé Legends traerá al pabellón multiusos su concepto y magia para revivir los mejores

recuerdos de esta mítica fiesta.

El 2 de diciembre será el turno de Rigoberta Bandini, que, entre otros temas, cantará su sonadísimo 'Ay Mamá', además de In Spain We Call It Soledad o A Todos Mis Amantes. Airbourne llegará al día siguiente, el 3 de diciembre, para presentar su World Tour 2022.

El broche de oro de este 2022 correrá a cargo de Hertzainak

el 16 de diciembre. Este último concierto en Bizkaia servirá de homenaje masivo a todas las bandas que desde mediados del siglo pasado hasta hoy en día han optado por cantar en euskera.