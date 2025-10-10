La gerencia del Mercado de Abastos asegura que han sido subsanadas todas las deficiencias detectadas en su terraza

Explica que se solucionaron a finales del pasado mes de julio

La gerencia del Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz ha asegurado que han sido subsanadas todas las deficiencias detectadas en su terraza por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) en su última visita a las instalaciones, referidas a la falta de un sistema de extinción de incendios adecuado en el aula de cocina, incongruencias entre el cálculo de aforos y la señalética de algunos espacios, y el sentido de apertura de la puerta en una de las salidas de evacuación.

Así lo ha trasladado este viernes en un comunicado, en el que ha informado de que todas estas incidencias se solucionaron a finales del pasado mes de julio, cuando fueron comunicadas a la gerencia del mercado.

En este sentido, ha indicado que, "en cuanto se tuvo constancia de dichas deficiencias, se paralizaron las actividades en la azotea del edificio y se subsanaron lo más rápido posible, en coordinación con el SPEIS".

Respecto a las actividades permitidas, ha señalado que en junio se remitió un informe a la gerencia del edificio manifestando que algunas de las actividades que estaban llevando a cabo en la azotea no se podían tramitar por el procedimiento recogido en la memoria de actividad y utilizado durante los años anteriores y, por tanto, ha dicho que "se declaró la ineficacia de esa memoria de actividad". Tal y como ha aseverado, "tras este informe se suspendieron las actividades en la azotea".

En el mes de agosto, la gerencia del mercado presentó un informe justificando la subsanación de todas las deficiencias detectadas a nivel de seguridad de incendios, con una memoria de actividad que se adecuaba a los requerimientos del Servicio de Medio Ambiente.

En ese mismo momento se solicitó la primera autorización para un evento, cumpliendo con el nuevo procedimiento indicado por los técnicos municipales. Así, el 15 de septiembre el Ayuntamiento autorizó expresamente la celebración de ese evento, contando con todos los informes técnicos necesarios.