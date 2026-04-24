Gernika acoge un recital con violines que "sobrevivieron" a la bomba de Hiroshima y el Holocausto nazi

La joven intérprete japonesa Ai Yoshida y el violinista vasco Gontzal Rodríguez Agudo interpretan una pieza junto al Árbol de Gernika - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La joven música japonesa Ai Yoshida y el violinista vasco Gontzal Rodríguez Agudo han interpretado este viernes en la Casa de Juntas de Gernika, junto al Árbol de Gernika, varias canciones de paz con dos violines que "sobrevivieron" a la bomba nuclear de Hiroshima y al Holocausto nazi, como avance de los actos conmemorativos del bombardeo de la localidad vizcaína en abril de 1937.

Según han informado desde las Juntas Generales de Bizkaia, la presidenta de esta institución, Ana Otadui Biteri, el responsable de la gira mundial 'Violines de esperanza' y de la ONG Kids Guernica, Minoru Watanabe, integrantes de la Mesa de la Cámara vizcaína y junteros, han escuchado 'Song of the Birds' y la sonata nº1 Fuga de J.S. Bach, así como 'Txoria Txori' y 'Agur Jaunak'.

La Casa de Juntas de Gernika ha acogido este "sencillo acto por la paz" como "adelanto" a los eventos conmemorativos del bombardeo de la villa foral. Además, el recital es un "preámbulo" de la gira mundial 'Violines de esperanza', un concierto itinerante que tendrá lugar durante las próximas semanas en Gernika, París, Berlín, Auschwitz y el Vaticano, para hacer un llamamiento a la paz mundial.

"Este llamamiento ya se hizo visible en la plantación de un retoño del Árbol de Gernika en Auschwitz en el 80º aniversario del bombardeo", han recordado desde el Parlamento vizcaíno.

Desde esta institución han destacado que los dos instrumentos utilizados este viernes en el recital en la Casa de Juntas de Gernika son "símbolos de atrocidades pasadas", pero también "dan testimonio de la esperanza, el renacimiento, el perdón y la dignidad de la vida".

Uno de los instrumentos, que ya visitó Bizkaia el año pasado, fue propiedad de un maestro ruso que sobrevivió a la primera bomba atómica en 1945, en Hiroshima, y había sido construido por un luthier ucraniano 25 años antes. El violín 'hibakusha' (término japonés que se acuñó para dirigirse a una persona que sobrevivió a la bomba nuclear) "se ha convertido, como otros instrumentos, en testimonios silenciosos de la atrocidad y la capacidad de resistencia humana", han destacado desde las Juntas.

A través de estos dos violines, se ha organizado una gira de conciertos por ciudades y sedes emblemáticas de todo el mundo. Tras pasar por Japón y EEUU, la gira llega a Europa con dos paradas en Gernika. Este sábado, 25 de abril, a las 14.00 horas se realizará en en la iglesia de Santa María y el domingo 26, a las 16.00 horas, en el cementerio.

El objetivo de esta gira es, según los organizadores, asegurar que "los recuerdos de la guerra y el odio no se desvanezcan", usar "el poder" de la cultura y la música para fomentar el diálogo entre generaciones, nacionalidades, etnias y religiones, y "transmitir desde el corazón la importancia de la paz a las futuras generaciones".