Getxo Jazz abre la inscripción para el Concurso de Grupos, con 6.350 euros en premios y conciertos en otros festivales

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Jazz de Getxo ha abierto el plazo de inscripción para el Concurso de Grupos de este año, cuya edición número 49 tendrá lugar del 1 al 5 de julio. El plazo de inscripción del certamen estará abierto hasta el 13 de febrero y cuenta con 6.350 euros en premios y la participación en otros festivales para la banda ganadora.

La información de la convocatoria está disponible en la web de Getxo Kultura, según ha informado la entidad en un comunicado. El concurso está abierto a todas aquellas agrupaciones europeas de cualquier tendencia o estilo que interpreten música Jazz.

Entre otros requisitos, la edad máxima para poder participar es de 30 años cumplidos en 2026, debiendo ser acreditada en el momento de la inscripción.

Un total de cuatro grupos serán los elegidos en la selección definitiva, que tendrá lugar en marzo. Cada una de las bandas seleccionadas actuará, sucesivamente, en las cuatro primeras jornadas del festival y el ganador volverá a actuar el último día.

La banda ganadora recibirá 4.500 euros, y además se grabará un CD en directo de su concierto, del que recibirán parte de la edición; mientras que el segundo premio está dotado con 1.900 euros. Por su parte, el mejor solista obtendrá 950 euros.

Además, las cuatro bandas seleccionadas ayudas, por diversos conceptos, como desplazamiento o derechos de autor, y su estancia correrá a cuenta de la organización. Además, los ganadores del concurso del Getxo Jazz participarán en los festivales B-Jazz de Lovaina (Bélgica) e Eivissa Jazz (Ibiza), gracias al acuerdo de colaboración del festival getxotarra con estos.