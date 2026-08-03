Gipuzkoa busca candidatos para los premios Chaleco Agricultor, que distinguen a profesionales agrícolas "referentes"

SAN SEBASTIÁN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa busca candidatos para la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, que organizan la feria Expo AgriTech y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y que distinguen a los profesionales agrícolas referentes en innovación, sostenibilidad y aplicación de tecnología.

En un comunicado, los organizadores han dado cuenta del inicio en Gipuzkoa del proceso para seleccionar a los tres finalistas que participarán en la Gran Gala Nacional el próximo 5 de noviembre en el marco de la feria tecnológica para el campo Expo AgriTech 2026.

La convocatoria llega después "del éxito" de su primera edición, que recibió "más de 700 candidaturas, y seleccionó a más de 50 finalistas procedentes de diferentes territorios para reconocer a tres ganadores nacionales", han indicado.

Los premios Chaleco Agricultor están dirigidos a todos los agricultores de España, con independencia del tamaño, la ubicación o el tipo de explotación, que estén "contribuyendo al progreso del sector mediante la innovación, la sostenibilidad o la incorporación de tecnología". Gipuzkoa ya ha abierto su convocatoria para poder participar y los profesionales interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 15 de octubre.

Estos premios cuentan con varias categorías. Una de ellas, Innovación en cultivos e insumos, reconocerá a los agricultores pioneros en la incorporación de nuevas variedades, cultivos adaptados al cambio climático o insumos agrícolas innovadores, como los derivados de larvas de insectos o algas, que contribuyan a mejorar la productividad, la calidad de la producción y las oportunidades de acceso a nuevos mercados.

La categoría Sostenibilidad distinguirá a los agricultores que estén desarrollando proyectos o prácticas orientadas a reducir el impacto medioambiental de la producción agraria. La categoría Aplicación de la tecnología, por su parte, premiará a los agricultores que hayan incorporado soluciones avanzadas en procesos como el riego, la fertilización o la cosecha para mejorar la eficiencia y la calidad.

De cada provincia se seleccionarán tres finalistas, uno por cada categoría, que participarán en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2026. La ceremonia tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en Málaga, durante la segunda y última jornada de Expo AgriTech 2026.