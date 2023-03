Gipuzkoa celebrará el Día Mundial de la Poesía con la iniciativa #ComparteBelleza en las redes sociales

En la campaña, los ciudadanos deben grabarse recitando un poema o publicar alguna fotografía y habrá descuentos en librerías



SAN SEBASTIÁN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha la iniciativa #ComparteBelleza con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se celebra el próximo martes 21 de marzo. El objetivo es "inundar el territorio" de poemas recitados por la ciudadanía guipuzcoana a través de las redes sociales.

La diputada de Cultura, María José Telleria, ha presentado este miércoles los detalles de esta actividad, que persigue fomentar la lectura de poesía entre la ciudadanía de Gipuzkoa y contribuir a "su conocimiento y disfrute", acompañada de Aldolfo López, presidente del Gremio de Librerías de Gipuzkoa y el escritor Asier Serrano, ganador del III Concurso de Poesía Xabier Lete.

Así, desde este miércoles y hasta el próximo martes, el departamento de Cultura anima a los ciudadanos a "disfrutar de la lectura compartida de poesía" a través de sus redes sociales y las del propio departamento.

Para ello, propone que la ciudadanía se grabe vídeos recitando poemas o publique fotos de algunas poesías en las redes sociales utilizando las etiquetas #ComparteBelleza y #EdertasunaZabaldu durante toda la semana.

Además, a través de los canales del departamento, @GipuzkoaKultura, se difundirán videos de más de una veintena de representantes de todos los ámbitos de la sociedad de Gipuzkoa, además de aquellos compartidos por la propia ciudadanía, con lecturas tanto en euskara como en castellano.

La iniciativa ha conseguido concitar a personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, la gastronomía, la política, el periodismo, la cooperación o el deporte de Gipuzkoa, quienes actuarán a modo de embajadores de la acción. Entre otros, han tomado ya parte la bailarina Lucía Lacarra, la cocinera Elena Arzak o el presidente de Adegi, Eduardo Junquera.

Telleria ha asegurado que "la poesía es también un arte vivo, plural y accesible para todo el mundo" y ha pedido a la ciudadanía guipuzcoana, que se grabe leyendo una poesía y "regale ese hermoso instante" a través de sus redes.

DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Cerca de 40 librerías de todo el territorio se han sumado a esta iniciativa, 22 de ellas en San Sebastián, dos en Errenteria, Irun y Andoain y una en Pasaia, Hernani, Villabona, Beasain, Tolosa, Arrasate-Mondragon, Bergara, Eibar, Zarautz y Elgoibar, y hasta el próximo martes ofrecerán un 5% de descuento en libros de poesía.

El presidente del Gremio de Librerías de Gipuzkoa, Adolfo López, ha señalado que "el Gremio no puede estar más contento por poder sumar en un proyecto que sitúa la poesía como centro de cultura y belleza, convirtiendo las librerías en medio de difusión y fuente de contenido poético en redes, siendo sedes de actos poéticos durante esos días, y ofreciendo a los guipuzcoanos un descuento directo en los libros de poesía durante toda la semana".

Por su parte, Asier Serrano ha asegurado que "la poesía no detiene las guerras, no firma pactos de paz, aunque utilizamos palabras poéticas para describir la guerra y la paz". "La poesía no anuncia la llegada de los terremotos, aunque podemos calmar con palabras poéticas las consecuencias de las ondas de los seísmos. La poesía no alivia el apetito, aunque podemos utilizar palabras poéticas para vender hamubguresas o comida ecológica", ha expresado.