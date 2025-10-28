Gipuzkoa defiende un modelo de Multikirola que "combina la defensa de sus pilares con reivindicaciones históricas"

SAN SEBASTIÁN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa defiende un modelo de Multikirola que combina "la defensa de sus pilares con la incorporación de reivindicaciones históricas". Además, ha remarcado que el proceso de revisión del programa para este curso "ha estado guiado por una voluntad de diálogo, reflexión y escucha activa".

La institución foral se ha pronunciado de este modo ante el comunicado emitido por algunos de los miembros del Consejo Territorial de Deporte Escolar de Gipuzkoa, en el que critican que la Diputación introduzca cambios en el Multikirola "de forma unilateral".

En ese sentido, el Departamento de Deportes de la Diputación Foral ha querido aclarar varios aspectos relativos al proceso de elaboración y aprobación del programa de actividades físicas y deportivas para el curso 2025-2026.

Así, ha recordado que durante los últimos meses se han mantenido reuniones tanto en el seno del propio Consejo Territorial como en las ponencias celebradas en Juntas Generales, espacios en los que "todos los integrantes del consejo -incluidas las federaciones y clubes que no han firmado el comunicado- han sido escuchadas y han tenido oportunidad de trasladar sus aportaciones y preocupaciones".

En ese sentido, ha indicado que una de las principales conclusiones de dichos foros ha sido "la constatación de que el programa Multikirola congrega diversas sensibilidades y opiniones, y precisamente, tratar de hacer un modelo afín a todos los participantes, es obligación del Departamento de Deportes".

"NUEVOS TIEMPOS"

Por ello, tal y como ha señalado, las modificaciones introducidas en el programa "suponen una adaptación necesaria a los nuevos tiempos y a las realidades actuales, recogiendo reivindicaciones históricas que la ponencia de trabajo celebrada durante estos últimos meses ha puesto de manifiesto".

Según ha remarcado, "no supone romper con el modelo de deporte escolar de Gipuzkoa", sino "flexibilizarlo para hacerlo más inclusivo, más participativo y más cercano a las diferentes realidades del territorio, sin renunciar en ningún caso a los valores educativos ni a los pilares fundamentales del modelo", que siguen siendo "intocables".

El Departamento de Deportes ha reafirmado su compromiso con un deporte escolar "basado en la educación en valores, la igualdad de oportunidades y la formación integral de niños, niñas y jóvenes". "Mantener vivo el modelo exige adaptarlo, escuchando a todos los agentes implicados, desde los centros escolares y ayuntamientos hasta las federaciones y clubes", ha insistido.

Además, ha incidido en que el Consejo Territorial de Deporte Escolar "es un órgano de carácter consultivo no vinculante, cuya función principal es aportar propuestas y puntos de vista diversos que enriquezcan las políticas públicas en materia de deporte escolar".

"Si bien las decisiones finales, en todo caso, corresponden al Departamento de Deportes, que actúa dentro de sus competencias y con pleno respeto al marco legal vigente, el propio Departamento manifiesta su voluntad de seguir colaborando como ha hecho hasta la fecha, y apela al diálogo constructivo como quedó demostrado en el último consejo celebrado en septiembre", ha subrayado.

Finalmente, ha considerado que "es la mejor manera de seguir avanzando conjuntamente en la mejora continua del deporte escolar de Gipuzkoa, un modelo que es referencia en Euskadi y que queremos seguir fortaleciendo entre todos".