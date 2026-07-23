Gipuzkoa destaca la apuesta de Ingeteam por innovación y diversificación como claves para reforzar la competitividad

A diputada general, Eider Mendoza, y el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, visitan las instalaciones de Ingeteam - DFG

SAN SEBASTIÁN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha destacado la apuesta de Ingeteam por la innovación y la diversificación como "claves para reforzar la competitividad industrial". La compañía de tecnologías para la transición energética destina más del 5% de su facturación a I+D y desarrolla soluciones para una amplia diversidad de sectores estratégicos.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, han visitado este jueves las instalaciones de Ingeteam en Beasain, donde se han reunido con Alex Belaustegui, director de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de la compañía y Peio Pagola, director de Operaciones de Ingeteam y director de la planta de Beasain.

La visita da continuidad a la reunión celebrada durante la feria WindEurope en Madrid y se enmarca en la agenda de encuentros que la Diputación mantiene con empresas estratégicas del territorio para conocer sus proyectos y compartir los principales retos de la industria.

Durante el encuentro, la representación foral ha puesto en valor el papel de Ingeteam como "una de las empresas industriales de referencia del territorio", con más de 85 años de historia, por su "apuesta sostenida por la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación".

La compañía destina más del 5% de su facturación a actividades de I+D y cuenta con cerca del 11% de su plantilla dedicada a estas labores, impulsando el desarrollo de tecnología con la que compite en los mercados internacionales.

Asimismo, desde la institución foral se ha destacado su capacidad para trasladar ese conocimiento a soluciones tecnológicas de alto valor añadido para sectores como las energías renovables, el almacenamiento energético, las redes eléctricas, la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la industria, el transporte ferroviario, el sector naval, la minería o la gestión del agua.

"Esta diversificación le permite adaptarse con mayor solidez a la evolución de los mercados y aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética y la electrificación de la economía", han resaltado.

Durante la visita, Eider Mendoza ha subrayado que "empresas como Ingeteam representan el modelo industrial que queremos seguir impulsando en Gipuzkoa". "Su apuesta sostenida por la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación demuestra que es posible generar conocimiento, desarrollar tecnología propia y competir con éxito en los mercados internacionales desde nuestro territorio", ha afirmado.

La diputada general ha añadido que "la incertidumbre que vive hoy la economía mundial hace aún más valioso contar con empresas capaces de diversificar sus productos, sus mercados y sus capacidades tecnológicas" y ha incidido en que "esa capacidad de adaptación fortalece no solo a la propia empresa, sino también al conjunto del tejido económico de Gipuzkoa".

FORTALECER LA INDUSTRIA

Por su parte, Álex Belaustegui ha señalado que "la innovación, el desarrollo tecnológico y la apuesta por el conocimiento propio son claves para fortalecer una industria competitiva y sostenible en Gipuzkoa" y ha recordado que en Ingeteam llevan "décadas desarrollando tecnología y apostando de forma continua por la I+D como motor de crecimiento y competitividad, combinando nuestro arraigo industrial con una clara vocación internacional".

En su opinión, la colaboración entre empresas, instituciones y el ecosistema industrial "es fundamental para impulsar empleo de calidad y afrontar con éxito los retos de la transición energética y tecnológica". "En un contexto global marcado por la incertidumbre y la transformación constante, seguiremos trabajando también desde Gipuzkoa para contribuir al desarrollo industrial y tecnológico del territorio, manteniendo nuestro compromiso con una industria más eficiente, innovadora y sostenible", ha asegurado.

La visita ha incluido un recorrido por las instalaciones que Ingeteam tiene en Beasain, donde actualmente desarrollan su actividad más de 800 profesionales. Durante el encuentro, la delegación institucional ha podido conocer algunos de los desarrollos tecnológicos que la compañía impulsa para dar respuesta a los retos de la electrificación, la digitalización y la descarbonización de la economía.

Este emplazamiento está especializado en el diseño y fabricación de máquinas eléctricas rotativas, generadores, motores y bombas sumergibles, bajo la marca Indar, y que están destinadas a sectores estratégicos como la energía hidroeléctrica, la gestión del agua, el sector naval, la generación flexible, la energía eólica y las redes eléctricas inteligentes.

Con más de 4.100 profesionales y presencia internacional en 15 países, Ingeteam es uno de los principales referentes de una industria innovadora, internacionalizada y con fuerte arraigo en Gipuzkoa y resto de territorio vasco.