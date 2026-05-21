Gipuzkoa finaliza la renovación de los túneles de la A-15, "ahora más seguros, inteligentes y sostenibles"

Gipuzkoa finaliza la renovación de los túneles de la A-15 - DFG

SAN SEBASTIÁN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha culminado, con la finalización de los trabajos en el túnel de Belabieta en sentido San Sebastián, las obras de renovación y adecuación de la seguridad de los túneles de la A-15 en Gipuzkoa, que "ahora son más seguros, inteligentes y sostenibles", y procederá a la apertura definitiva de esta vía este domingo.

La actuación ha supuesto una inversión de 95 millones de euros, que ha permitido dotar a esta infraestructura "clave" para el territorio de sistemas de seguridad "de máxima exigencia", así como incorporar "mejoras relevantes en sostenibilidad y tecnología puntera".

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha visitado este jueves la infraestructura, acompañada del diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, y ha destacado que la actuación en la A-15 constituye "un hito significativo" para el territorio, que ha supuesto "gran esfuerzo y tiempo para incorporar los sistemas más exigentes de control, refuerzos estructurales y mejoras en sostenibilidad".

Asimismo, ha puesto en valor el "papel fundamental" de las carreteras como infraestructuras que "vertebran" Gipuzkoa, al "conectar pueblos y comarcas, y resultan "esenciales para la competitividad de las empresas". "Hablamos continuamente de competitividad y de movilidad, pero sin una red de carreteras eficiente, moderna y segura, eso no es posible", ha subrayado.

Mendoza ha querido también agradecer la "comprensión" de los usuarios y de las personas residentes en los municipios afectados por unas obras prolongadas, que han debido ejecutarse de este modo para mantener en todo momento operativa y mantenerse el tráfico en esta vía de comunicación esencial que conecta Gipuzkoa con Navarra.

SEGUROS, SOSTENIBLES E INTELIGENTES

Las mejoras realizadas han permitido configurar una infraestructura avanzada, inteligente y con importantes mejoras en sostenibilidad, tanto en el túnel de Belabieta (1.836 metros de longitud y el más largo del conjunto) como en los tres restantes de la A-15 en Gipuzkoa.

En el ámbito de la seguridad, se ha desplegado un sistema de cerca de 150 cámaras en total, dotadas de visión e inteligencia artificial, que monitorizan los túneles las 24 horas del día y son capaces de detectar en tiempo real incidencias, activando de forma automática los protocolos de respuesta.

Todo ello se gestiona desde el centro de control renovado del departamento en Miramón (Donostia), desde el que se opera el conjunto de túneles y se puede mantener una comunicación directa con las personas usuarias a través de megafonía y paneles de señalización variable.

Además, la propia infraestructura incorpora sistemas de detección en la propia calzada, mediante sensores bajo el asfalto que permiten detectar vehículos en sentido contrario, medir el aforo y anticipar situaciones de congestión.

El sistema de ventilación, por su parte, monitoriza de forma continua la calidad del aire y regula su funcionamiento mediante algoritmos avanzados, garantizando unas condiciones adecuadas de circulación y, en caso de incendio, permitiendo elevar y contener el humo en la bóveda del túnel el tiempo necesario para facilitar la evacuación. A ello se suma la instalación de la red de hidrantes, junto con sendos depósitos de agua para los servicios de bomberos en puntos estratégicos para la intervención en caso de emergencia.

En materia energética, la nueva instalación eléctrica, además de mejorar la eficiencia y reducir el consumo, incorpora sistemas de iluminación adaptativa que se ajustan a las condiciones exteriores y a la visibilidad, favoreciendo una conducción más segura.

Asimismo, el sistema cuenta con dispositivos de alimentación ininterrumpida (SAI) y grupos electrógenos que garantizan el funcionamiento autónomo de la infraestructura ante posibles incidencias o cortes en el suministro eléctrico. Finalmente, se han incorporado soluciones específicas de sostenibilidad, como un sistema de recogida y tratamiento de vertidos en el interior del túnel, que permite canalizar, filtrar y gestionar adecuadamente los residuos en caso de derrames.

Las obras de renovación de los túneles de la A-15 en Gipuzkoa se iniciaron en 2018 con la rehabilitación del túnel de San Lorentzo, cuyos trabajos se desarrollaron entre ese año y 2019. Posteriormente, entre 2021 y 2022, se actuó en el tubo en sentido Iruña del túnel de Belabieta.

Más adelante, entre 2023 y 2024, se acometieron las renovaciones del túnel de Gorosmendi (sentido Pamplona) y del túnel de Oindolar (sentido San Sebastián). Las actuaciones en los sentidos contrarios de ambos túneles de Oindolar y Gorosmendi se iniciaron a finales de septiembre de 2024 y entraron en servicio en la primavera del año pasado. Las obras en el túnel de Belabieta en sentido Donostia comenzaron el pasado verano.

Como paso previo a su apertura definitiva, este viernes a las 22.00 horas se procederá al cierre total del tramo entre Andoain y Berastegi, y la reapertura al tráfico se llevará a cabo a lo largo del domingo, una vez retirados todos los elementos de obra y completadas las últimas comprobaciones técnicas.