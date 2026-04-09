Gipuzkoa impulsa la innovación tecnológica con el programa BerriTEK+, con una dotación de 2 millones de euros

SAN SEBASTIÁN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado la convocatoria 2026 del programa BerriTEK+, una iniciativa destinada a impulsar la innovación tecnológica del territorio, con una dotación económica de 2 millones de euros. Este programa se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027, que sitúa el impulso de una economía "competitiva e innovadora" como uno de sus "pilares fundamentales", con especial atención a la transformación tecnológica de las empresas.

Según han recordado desde la institución foral, BerriTEK+ nace con el objetivo de dar respuesta a "uno de los principales retos" de la industria, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, como es "la dificultad de avanzar desde el desarrollo de prototipos hasta la implantación efectiva de nuevas tecnologías en condiciones reales".

Esta fase "crítica" implica retos como la financiación de ensayos, certificaciones, validaciones en entornos operativos o la adaptación al mercado, aspectos que "muchas veces superan la capacidad de las empresas". En este contexto, el programa busca facilitar la incorporación y validación de tecnologías avanzadas que aún no han sido plenamente integradas en el entorno productivo o comercial.

El programa está orientado a proyectos que desarrollen productos o procesos nuevos o significativamente mejorados respecto a las capacidades previas de las empresas. Su objetivo es reforzar el posicionamiento de las empresas mediante soluciones tecnológicas que impulsen tanto la eficiencia operativa como la creación de nuevos productos "capaces de responder a los retos del mercado".

El diputado de Promoción Económica, Unai Andueza, ha señalado que "la innovación tecnológica es hoy un factor clave de competitividad para nuestras empresas" y ha destacado que programas como BerriTEK+ "permiten dar el salto desde la idea o el prototipo hasta su aplicación real, facilitando que esa innovación se traduzca en crecimiento, empleo de calidad y nuevas oportunidades para Gipuzkoa".

BerriTEK+ se estructura en dos líneas principales. Se trata de BerriTEK+ Producto, orientada al desarrollo de nuevos productos y servicios con base tecnológica dirigidos al mercado, y BerriTEK+ Proceso, centrada en la implantación y validación de tecnologías avanzadas en procesos especialmente en fases finales de desarrollo.

A su vez, ambas líneas contemplan dos tipos de actuaciones: Tipo A, para la validación y demostración de tecnologías en entornos reales; y Tipo B, orientado a apoyar la definición de estrategias y hojas de ruta tecnológicas en las pymes industriales.

El programa integra en una única iniciativa dos líneas de apoyo previamente existentes, como son "Gipuzkoa Digitala: Producto 4.0" y "BerriTEK+: Proyectos con alto grado de madurez tecnológica".