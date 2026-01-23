Gipuzkoa movilizó casi 32 millones en ayudas en 2025, alcanzando a 1.862 beneficiarios, el 90% pymes y autónomos

El diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza - DFG

SAN SEBASTIÁN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa movilizó casi 32 millones de euros en ayudas en 2025, alcanzando a 1.862 beneficiarios, el 90% pymes y autónomos. El programa llegó a todas las comarcas del territorio, "garantizando un impacto real" en el tejido económico guipuzcoano.

El diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, ha presentado este viernes en rueda de prensa los resultados del Programa de Ayudas y Subvenciones 2025, donde ha detallado que el programa ha contado con una dotación final de 31.945.928,58 euros, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al presupuesto inicialmente previsto y "refuerza el compromiso del Departamento con el desarrollo y la competitividad del tejido económico guipuzcoano".

Las ayudas han llegado a un total de 1.862 beneficiarios, entre personas autónomas, empresas, personas emprendedoras y asociaciones. Del conjunto del programa, el 90% de las ayudas se ha destinado a pymes. En este contexto, Andueza ha señalado que "las empresas guipuzcoanas son la base de nuestra economía y de nuestro bienestar, y este programa tiene como objetivo facilitar su desarrollo y mejorar su competitividad, dando respuesta a sus necesidades reales con agilidad".

A comienzos de 2025, el programa fue rediseñado en colaboración con los principales agentes del ecosistema económico -instituciones, agencias de desarrollo, centros de investigación y asociaciones- con el fin de optimizar los procedimientos y simplificar la tramitación administrativa. Este proceso ha permitido disponer de "instrumentos de ayuda más ágiles, accesibles y eficaces, mejor adaptados a las necesidades actuales de las empresas", ha apuntado el diputado.

La inversión, superior a los 31 millones de euros, se ha orientado a ámbitos estratégicos para el desarrollo económico de Gipuzkoa. En concreto, se han destinado 6.271.053 euros a personas y talento, 1.654.194 euros a emprendimiento, 9.508.474 euros a innovación, 2.663.221 euros a digitalización e Industria 4.0, 6.773.095 euros a competitividad, 3.285.890 euros a promoción económica y 1.790.000 euros a sostenibilidad.

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS

Las ayudas se han asignado además en todas las comarcas de Gipuzkoa, garantizando un "impacto real y capilar" en el conjunto del territorio. En términos de ayuda per cápita, y teniendo en cuenta el número de personas empleadas por comarca, la inversión alcanzó los 151 euros por persona empleada en Urola Erdia, 112 euros en Urola Garaia, 111 euros en Tolosaldea, 98,34 euros en Debagoiena, 95,90 euros en Debabarrena, 94,32 euros en Beterri-Buruntza, 75,77 euros en Donostialdea, 73,47 euros en Urola Kosta, 71,77 euros en Goierri, 67,39 euros en Oarsoaldea y 66,56 euros en Bidasoa.

Andueza ha afirmado que, en un contexto económico "marcado por múltiples desafíos", el Programa de Ayudas y Subvenciones 2025 ha tenido como objetivo "convertir los retos en oportunidades, reforzando la base económica de Gipuzkoa y contribuyendo a un territorio más competitivo y próspero".

En este sentido, el diputado ha puesto en valor la "capacidad de respuesta ágil" del programa, destacando, entre otros ejemplos, la concesión "excepcional" de ayudas a las empresas afectadas por las inundaciones del pasado mes de junio.

Por último, ha recordado que 2025 ha sido también un año relevante por la puesta en marcha de proyectos "estratégicos de gran alcance", como Mubil, el ordenador cuántico System Two de IBM o el GOE. En este marco, la Diputación Foral de Gipuzkoa presentará el Programa de Ayudas y Subvenciones 2026 el próximo mes de marzo en el Parque Tecnológico de Miramon (Donostia), en la agencia de desarrollo Goieki (Ordizia) y en Polo Garaia (Arrasate).