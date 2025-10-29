Gipuzkoa presenta en Irlanda su proyecto contra la soledad no deseada en el ámbito hospitalario

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa, Fundación Adinberri y la Diputación foral de Gipuzkoa han presentado en Irlanda, ante representantes de este país, Portugal, Dinamarca central y Bélgica y en el marco de la estrategia europea Korale, su proyecto 'Maitaro' contra la soledad no deseada en el ámbito hospitalario.

Maitaro busca detectar y dar respuesta a la soledad no deseada de las personas hospitalizadas y sus cuidadoras, combinando acompañamiento presencial, apoyo telefónico y una metodología innovadora de respuesta comunitaria.

Adinberri financia esta iniciativa, liderada por el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa y en colaboración con Osakidetza. Esta iniciativa se centra en construir y evaluar un sistema de acompañamiento intergeneracional para personas hospitalizadas en la Unidad de Convalecencia del Hospital Universitario Donostia (HUD) y su entorno.

Su objetivo es "detectar y dar respuesta a las necesidades vinculadas a la soledad no deseada y al aislamiento social tanto durante el ingreso hospitalario como tras el alta, cuando las personas regresan a su hogar o a un recurso sociocomunitario", según han explicado desde la institución foral.

'Maitaro' pone en el centro a las personas ingresadas y a sus cuidadores principales, ofreciendo acompañamiento presencial y telefónico, además de un trabajo metodológico de detección y respuesta comunitaria personalizada.

El proyecto contempla el acompañamiento de jóvenes voluntarios y voluntarias previamente seleccionados y formados a las personas ingresadas en la Unidad de Convalecencia del Hospital Universitario Donostia de San Sebastián; acompañamiento telefónico, canalizado a través del servicio Albaindu del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa y el diseño de una herramienta metodológica que permite identificar las necesidades emocionales, relacionales y de participación comunitaria de las personas hospitalizadas, y elaborar un prototipo de respuesta personalizada basado en los recursos locales disponibles.

Según explican desde la Diputación de Gipuzkoa en un comunicado, este proyecto "permitirá obtener indicadores de proceso, resultados e impacto relacionados con la reducción de la soledad, la mejora del bienestar físico y emocional y la satisfacción de las personas participantes".

Además, su metodología "está sistematizada, lo que facilita su adaptación a otros contextos y territorios". Entre los "factores clave de su éxito", las mismas fuentes han destacado "el enfoque de humanización de la atención hospitalaria, la colaboración estrecha entre agentes sociales y sanitarios, la implicación activa del voluntariado joven y el acompañamiento técnico continuo".

La directora de Adinberri, Rakel San Sebastián, ha subrayado "el papel transformador que está teniendo la estrategia Korale como espacio europeo de aprendizaje compartido frente a la soledad". "Korale está permitiendo que territorios muy diferentes trabajemos juntos para construir respuestas más humanas, sostenibles y basadas en la evidencia", ha señalado.