Gipuzkoa presenta su primer protocolo contra las violencias sexistas para garantizar entornos seguros en Lurraldebus

Presentación del primer protocolo contra violencias sexistas para garantizar entornos seguros en Lurraldebus - DFG

SAN SEBASTIÁN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha elaborado el primer protocolo contra las violencias sexistas en Lurraldebus, que busca "garantizar un entorno seguro y libre de violencias sexistas en el transporte público".

El documento ha sido presentado este miércoles en San Sebastián por la diputada Azahara Domínguez, quien ha explicado que este protocolo ha sido elaborado en colaboración con diferentes ayuntamientos, la dirección de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa, el Instituto vasco de la Mujer Emakunde, Ertzaintza, los distintos grupos políticos con representación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, representantes de policías locales y diferentes organizaciones sociales y ciudadanas, así como las propias usuarias y trabajadoras de Lurraldebus.

Al acto han acudido también la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia, Ane Oyarbide. Además, el acto lo ha clausurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha participado en la jornada a través de videoconferencia.

Durante su intervención, Azahara Domínguez ha recordado que en el último año se han realizado más de 30 millones de viajes en Lurraldebus, de los cuales "casi 20 han sido realizados por mujeres". "Este protocolo nace para prevenir cualquier tipo de agresión sexista, ya sea física, verbal o simbólica, promoviendo un entorno donde todas las personas puedan desplazarse con confianza y tranquilidad, y sobre todo, con percepción de seguridad en todo momento", ha señalado.

Para ello, se establecen medidas preventivas, se visibiliza y facilita el acceso a mecanismos seguros y confidenciales de denuncia y actuación, se refuerza la capacitación del personal para garantizar una respuesta oportuna y medias concretas para proteger y acompañar a las víctimas.

Además, todas estas acciones se complementan con campañas de sensibilización dirigidas a las personas usuarias, diseñadas para "desnormalizar las conductas sexistas y fomentar una convivencia respetuosa y solidaria", ha detallado.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

El protocolo establece que si una persona observa que está ocurriendo una situación de violencia sexista, debe seguir los siguientes pasos: acercarse a la víctima y/o interrumpir la situación de violencia sexista; preguntar a la víctima qué necesita y cómo se le puede ayudar, respetando sus decisiones y sin cuestionarla; ofrecerle opciones de apoyo, como llamar a la policía, avisar a la persona conductora y/o contactar con alguna persona de su confianza; y acompañar a la víctima a un lugar seguro o a donde necesite ir, o esperar con ella a que llegue alguien de su confianza. Además, en el caso de que se produzca una situación de violencia de intensidad muy grave, es necesario llamar al 112.

En lo que respecta al personal de conducción, éste contribuirá a la seguridad y bienestar de la víctima facilitando un espacio seguro para ella, ofreciendo, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, la posibilidad de ubicarse en un lugar próximo a la cabina de conducción o en los asientos delanteros, con el fin de que la víctima se sienta más protegida y acompañada.

También facilitará activar el botón de emergencia que se encuentra en el espacio protegido de conducción, de forma que se establezca una comunicación inmediata con el Centro de Control para informar de lo ocurrido; y cuando la gravedad del acto así lo requiera, detener el vehículo en el lugar más próximo que no implique riesgo para las personas usuarias, garantizando en todo momento la seguridad de la persona afectada. El Centro de Control procederá a notificar la situación de emergencia y la ubicación del autobús al servicio 112.

El protocolo recoge también los pasos a seguir cuando se dan situaciones de violencia sexista contra las trabajadoras. En el caso de que sea una mujer conductora quien sufre esta situación, deberá activar el botón de emergencia que le permite comunicarse con el Centro de Control; éste se encargará de contactar con el 112 para solicitar la intervención correspondiente; detener el vehículo en un lugar seguro, garantizando su propia integridad y la del resto de personas usuarias.

Para las trabajadoras de las taquillas, se establece que deben comunicarse con el Centro de Control para informar sobre la situación ocurrida; solicitar la intervención del personal de seguridad presente en la estación o terminal; y en caso de que la gravedad del hecho lo requiera, contactar directamente con el 112 o solicitar la asistencia de los cuerpos policiales, según la ubicación de la estación.

FORMACIÓN Y CAMPAÑAS

Azahara Domínguez ha explicado que los trabajadores de Lurraldebus están recibiendo un formación específica que abarca tanto el conocimiento teórico sobre esta violencia, como habilidades prácticas para la intervención en estas situaciones.

Asimismo, el protocolo va a acompañarse por campañas de sensibilización que permitan no solo informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles, sino también para remarcar la tolerancia cero ante este tipo de situaciones. Estas campañas, que tendrán un enfoque multicanal para llegar a un mayor número de personas, incluyen información práctica y accesible sobre cómo actuar en caso de presenciar o ser víctima de una situación de violencia sexista.

"Tenemos claro que este protocolo, por sí mismo, no resuelve el problema. La lucha contra el machismo estructural que padecemos las mujeres requiere de un pacto social que nos interpela a todas y a todos. Debemos lograr un pacto colectivo que sea sólido y que nos haga no mirar hacia otro lado cuando seamos testigos de este tipo de violencias, porque no podemos tolerar que una sola mujer se vea en la necesidad de renunciar a su derecho a la movilidad sostenible por sentir miedo", ha defendido

Finalmente, la responsable foral ha remarcado que "cada denuncia, cada gesto de apoyo y cada posicionamiento en favor de las víctimas nos ayuda a construir una Gipuzkoa más democrática y más libre para todas las personas".