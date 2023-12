La gira de despedida de los británicos The Bevis Frond recalará en Barcelona, Madrid y Bilbao del 12 al 14 de abril

Las entradas salen a la venta el 21 de diciembre y el grupo presentará su último disco, "Focus on Nature"



BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gira de despedida de la banda británica The Bevis Frond recalará en Barcelona (12 abril), Madrid (13) y Bilbao (14 de abril) en un tour que servirá para presentar asimismo su último disco, "Focus on Nature".

Con más de 30 años de trayectoria musical y un legado influyente, el grupo que lidera el guitarrista y compositor Nick Saloman acercará a los tres escenarios su sonido psicodélico y rock alternativo, tal y como ha informado en una nota la promotora organizadora del periplo, Last Tour.

Los conciertos tendrán lugar en la sala Sidecar de Barcelona, la sala Wurlitzer Ballroom de Madrid y la sala Kutxa Beltza, del Kafe Antzokia de Bilbao. Las entradas se pondrán la venta a partir de las 10.00 horas de este jueves, 21 de diciembre en lasttour.org.

Fundados en 1986 y con una trayectoria que fusiona elementos de la psicodelia británica, el space-rock y el grunge, The Bevis Frond han sido aclamados como "una de las joyas mejor guardadas del rock" tal y como han resaltado desde la promotora vizcaína.

"LITTLE EDEN"

La discografía de la banda incluye más de veinte álbumes, entre ellos "Little Eden", lanzado en su 35 aniversario, donde ofrecieron una panorámica melódica que captura la esencia de la Gran Bretaña moderna.

El que hará su último disco saldrá a la venta el próximo 1 de marzo de 2024. Bajo el título "Focus on Nature", el álbum ha sido definido como un repertorio que "examina nuestras vidas y tiempos, desde el jocoso tono de The Hug hasta Here For The Other One, creando un ambiente de reflexión sobre la existencia contemporánea".