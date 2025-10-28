La glorieta de Puntta de Irun registra trabajos de asfaltado el miércoles y jueves por la noche

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La glorieta de Puntta de la carretera N-121-A en Irun (Gipuzkoa) registrará trabajos de asfaltado este miércoles y jueves por la noche, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

Con motivo de las obras de rehabilitación sostenible del firme, se prevé trabajar esta semana ocasionando afecciones al tráfico en la carretera N-121-A, concretamente en la glorieta N-121-A-R-74-A, glorieta de Puntta.

Se van a realizar trabajos de reasfaltado de la glorieta. Las obras se ejecutarán durante las noches del miércoles 29 y jueves 30 de octubre, trabajando en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, quedando finalizadas para el amanecer del viernes 31 de octubre.

Por ello, se detendrá el tráfico mediante señalistas la circulación en los accesos a la glorieta. Mientras se esté trabajando en una de las mitades de la glorieta, los vehículos se desviarán por la otra mitad, dando los señalistas paso alterno, por uno u otro acceso, para circular por la parte de glorieta que queda libre.