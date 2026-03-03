Gobierno central condena "la actuación desproporcionada" de la Policía armada en los sucesos del 3 de marzo en Vitoria

Ofrenda floral en el monolito que recuerda la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

Reconoce que fue "uno de los episodios más trágicos de violencia institucional" en los inicios de la transición hacia la democracia

MADRID/BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha hecho pública una declaración institucional en la que condena "la actuación desproporcionada" de la Policía armada en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando mató a cinco trabajadores e hirió a más de un centenar de personas reunidas en la iglesia de San Francisco de Asís para celebrar una asamblea obrera, y reconoce "el dolor" de las víctimas.

El texto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, con motivo del 50 aniversario de la denominada 'matanza del 3 de marzo', reafirma el compromiso del Ejecutivo "con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación", así como la garantía de no repetición, y destaca que la capital alavesa fue escenario "de uno de los episodios más trágicos de violencia institucional" en los inicios de la transición.

"La consolidación de la democracia exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad alavesa, vasca y española, los dolorosos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 y garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia", asegura el Gobierno.

Precisamente, este pasado lunes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se trasladó a la capital alavesa para participar en el acto de descubrimiento de la placa que declara la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, donde se produjo la matanza, como 'Lugar de Memoria Democrática'.

Allí condenó estos hechos, aunque eludió el reconocimiento de la responsabilidad por el Estado al haberse producido durante el mandato de un Ejecutivo "continuista" con el franquismo. Tampoco en la declaración institucional de hoy el Ejecutivo lo asume.

En su texto, además de condenar "la actuación desproporcionada de la Policía armada en aquellos sucesos", considera que es "uno de los episodios más graves y trágicos de violencia institucional ocurridos en los inicios del proceso de transición hacia la democracia", y subraya que las víctimas "han sido reconocidas y reparadas por las instituciones vascas y estatales".

También remarca que el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis de Vitoria acordaron crear una Fundación y ubicar en la iglesia de San Francisco de Asís el Centro Memorial de las Víctimas del 3 de marzo de 1976, a la que el Ejecutivo de España ha aportado 600.000 euros mediante la aprobación del Real Decreto 1067/2025.

RECONOCIMIENTO DEL "DOLOR Y SUFRIMIENTO"

Tras destacar que ha rendido homenaje en el monolito situado junto a la iglesia de San Francisco de Asís y declarado Lugar de Memoria el templo en que se produjo la matanza, expresa su "reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares". También reconoce el "sufrimiento y el dolor padecido" y "la trascendencia histórica de lo sucedido".

Por último, ratifica su compromiso "con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de Memoria Democrática", desde el convencimiento de que la consolidación de la democracia "exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad alavesa, vasca y española, los dolorosos acontecimientos". El objetivo es, asimismo, "garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia".