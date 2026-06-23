El Gobierno central destina 380.500 euros al País Vasco para programas de lucha contra las drogas

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado destinar 380.500 euros al País Vasco para programas de lucha contra las drogas, enmarcados en el Plan Nacional sobre Drogas.

El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto en total de 21.281.080 euros. Estos créditos, que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, permiten dar continuidad a las estrategias de intervención frente a las adicciones en todo el territorio nacional.

Los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo de 2026. Los fondos se distribuyen a través de cinco conceptos presupuestarios clave para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones: Prevención (4,67 millones de euros), destinados a programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional y el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (1,66 millones de euros) para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad.

También se incluye el desarrollo de la Estrategia Nacional (3,86 millones de euros), que son gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones; y la aplicación de la Ley 17/2003 (9,6 millones de euros), con fondos para actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados.

La distribución de los fondos se ha realizado siguiendo criterios técnicos que incluyen la población de hecho, la dispersión poblacional, el apoyo a estructuras de coordinación y variables específicas como las admisiones a tratamiento o la mortalidad registrada en los últimos cinco años.

El Gobierno ha subrayado que este acuerdo reafirma la colaboración estable entre el Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas para abordar la problemática de las adicciones de manera integral y coordinada.