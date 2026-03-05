Gobierno fija en la huelga de comedores servicios mínimos con monitores para todo el alumnado e incluye tarea de cuidado

Archivo - Centro escolar en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La orden de servicios mínimos del Gobierno vasco para la huelga en los comedores escolares de gestión directa los días 10, 11 y 12 de marzo otorga "mayor autonomía" a los centros educativos para organizar el servicio de comedor, establece servicios mínimos con monitor para todo el alumnado y aclara que el personal monitor deberá cubrir también las tareas de cuidado y acompañamiento. En la anterior orden, no se establecían monitores para todos los alumnos, solo para Educación Infantil, primer curso de Primaria y alumnado con necesidades especiales.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha dictado esta Orden por la que se garantiza el "mantenimiento del servicio esencial" que prestan las empresas de colectividades en los comedores escolares de gestión directa dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ante la huelga convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo.

Según precisa el Departamento dirigido por Torres, la convocatoria afecta al personal de cocina, office y monitores y monitoras de las empresas que prestan el servicio de comedor en 563 centros educativos, que atienden diariamente a 83.133 alumnos desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria.

La Orden recuerda que el derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, pero subraya que su ejercicio no puede "dejar sin protección otros derechos fundamentales como la educación, la integridad física o la seguridad de los menores". En este sentido, especifica que, siguiendo reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deben adoptarse "medidas proporcionadas que garanticen el equilibrio entre los derechos fundamentales en conflicto".

En este sentido, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo considera de carácter "esencial" el servicio de comedor escolar por su función educativa, social y de apoyo integral al alumnado, especialmente en el caso de menores de corta edad o con necesidades educativas especiales. Una consideración que, según ha apuntado, ha sido corroborada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuyas resoluciones ha tenido en cuenta a la hora de establecer los servicios mínimos.

El Gobierno vasco ha señalado que está orden es "prácticamente idéntica" a la aprobada en la anterior convocatoria de huelga desarrollada los días 24, 25 y 26, en la que se generó alguna controversia, sobre todo, con lo sucedido a partir del alumnado a partir de 2º de Primaria -para los que nos se fijaban monitores-, a los que en algunos centros no se les ofreció el menú y no les permitieron comer alimentos que habían traído del exterior.

Por lo tanto, ha manifestado que, a la vista de los acontecimientos recientes, se han aclarado algunos aspectos y se ha optado por otorgar "una mayor autonomía" a los centros educativos para organizar el servicio de comedor, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones existentes --número de alumnos y alumnas, estructura organizativa del comedor o edades del alumnado, entre otros factores-.

SERVICIOS MÍNIMOS

La orden, para garantizar el funcionamiento "básico y seguro" de los comedores escolares, establece unos servicios mínimos que para el personal de cocina serán de preparación de menús "sencillos, seguros y adaptados a alergias e intolerancias", con aplicación para todo el alumnado usuario del comedor y el 10% del personal de cocina (como mínimo, una persona por centro).

Para el personal de office, que incluye montaje del comedor, recogida de mesas y limpieza, los servicios mínimos son para todo el alumnado usuario con un 10% del personal de office (como mínimo, una persona). El personal monitor para Educación Infantil (Primer ciclo 2 y 3 años) será de una persona por cada nueve comensales (2 años) y una por cada 15 comensales (3 años).

En el alumnado con necesidades educativas especiales, se establece que el número de monitoras y monitores será el indispensable para garantizar su adecuada alimentación y atención. Para el resto del alumnado, se fija el 15% del total de monitores del centro, que deberán ser organizados de forma que "se priorice el cuidado y la vigilancia de los niños y las niñas de menor edad".

En la anterior orden solo se establecían monitores para el alumnado con necesides educativas especiales, para Educación Infantil -Primer Ciclo (2 y 3 años) y Segundo Ciclo (4 y 5 años) y Primer curso de Educación Primaria.

La Orden aclara que el personal monitor deberá cubrir no sólo el tiempo de comida, sino también las tareas de vigilancia, cuidado y acompañamiento desde la finalización de las clases de la mañana hasta el inicio de las de la tarde, incluyendo el tiempo de patio.

Por último, ha precisado que, como en cualquier convocatoria de huelga, la designación del personal que prestará los servicios mínimos y su organización corresponde a cada empresa. Ha añadido que los servicios mínimos podrán modificarse si lo justifican razones higiénicas, biosanitarias o circunstancias extraordinarias y se recuerda que "la perturbación de los servicios mínimos será considerada ilegal y generará las responsabilidades correspondientes".

Por último, ha aclarado que las órdenes de servicios mínimos han de ser ejecutadas "en el sentido expresado en las mismas" y que tienen el carácter de mínimo, así que las directrices o interpretaciones que puedan distribuirse a posteriori "podrían llegar a ser consideradas contrarias a la misma y, por tanto, vulneradoras del derecho a la huelga o al trabajo, que también ha de ser garantizado durante el desarrollo de la huelga".

"Este tipo de acto, de la misma forma que las actuaciones que se engloban bajo el término de 'esquirolaje' vulneran el derecho a la huelga tal y como ampara la legislación y, por tanto, sólo corresponde a jueces y tribunales de justicia dicha interpretación", ha remarcado.

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo reafirma que el objetivo de esta medida es garantizar que ningún menor quede desatendido, preservando al mismo tiempo el derecho de huelga de las personas trabajadoras.