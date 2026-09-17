El Gobierno Foral de Álava presenta la norma que regulará el sistema de pago por uso en la AP-68 - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Foral de Álava ha presentado este jueves la norma foral que regulará el sistema de pago por uso en la AP-68, que reducirá un 70% las tarifas para vehículos ligeros y un 50% para camiones, y que empezará a aplicar el próximo 11 de noviembre, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha presentado en las Juntas Generales de Álava el proyecto de norma foral que proporciona la arquitectura legal a la implantación del sistema en las vías de alta capacidad de Álava, incluida la autopista AP-68.

El texto normativo ha establecido las vías tarificables y ha determinado el canon que se aplicará de forma general a los vehículos pesados y de forma específica también a los vehículos ligeros en la AP-68 en atención a la distribución y las características de sus tráficos. Este canon está integrado por los costes de la gestión del sistema del pago por uso, los costes de mantenimiento y modernización de la infraestructura, y otros costes externos.

El proyecto ha regulado, asimismo, la posibilidad de aprobar vía decreto foral bonificaciones a las tarifas de pago por uso y especifica como medio de pago dispositivos electrónicos ViaT y el registro telemático en la web de Arabat vinculando tarjeta bancaria y matrícula, si bien ha contemplado el pago con efectivo y tarjeta de crédito o débito en determinados tramos.

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CÁMARAS

"Sólo va a haber novedades positivas. Además de las tarifas más bajas, la entrada a la autopista va a ser más ágil, ya que no será necesario recoger ticket y la identificación del vehículo será mediante cámaras", ha indicado.

El texto atribuye además a la sociedad pública foral Arabat la gestión y recaudación del canon, establece las sanciones de un 20% por impago y ordena el destino de los ingresos.

Los ingresos generados irán destinados a afrontar las inversiones de la implantación del nuevo sistema y su gestión operativa; y dotar de recursos suficientes las partidas de conservación del conjunto de las vías de alta capacidad.

TARIFAS HASTA UN 70% MÁS BAJAS

El diputado foral ha confirmado que las tarifas aplicables a las vías de alta capacidad son muy inferiores a las actuales, un 70% menos para los turismos y un 50% para vehículos pesados. De esta manera, el precio de la totalidad del tramo alavés va a pasar de esta forma de 11,20 a 3,35 euros y el canon de la parte alavesa del trayecto Vitoria-Bilbao de 3,52 euros a 90 céntimos de euro.

Las tarifas del futuro decreto serán de precio por kilómetro, homogéneas para todo el tramo alavés de la AP-68 y el resto las vías de alta capacidad. En ese sentido, ha establecido una tarifa de 6 céntimos de euro para vehículos ligeros en la AP-68; y 18 y 20 céntimos de euro para vehículos pesados en todas las vías de alta capacidad.

El importe será así mayor o menor según los kilómetros recorridos y el tipo de vehículo, principio básico del sistema: "canon en función del uso efectivo de la vía para que quien más contamine y deteriore más pague".

Nogales ha detallado que los estudios estiman que el sistema en la AP-68 generará en 2027 unos ingresos de unos 20 millones de euros que irán destinados al mantenimiento de la autopista.

En cuanto al mantenimiento de la AP-68, ha señalado que el año que viene requerirá una inversión de 5 millones de euros y en el caso de la autovía A-1, vía que atraviesa todo el Territorio, el Departamento estima un déficit de conservación por valor de 16 millones de euros.

BONIFICACIONES

Además, ha anunciado que a partir del 11 de noviembre se va a adaptar el sistema de bonificaciones para usuarios frecuentes para atender a la particular situación de Aiaraldea. "Vamos a bonificar exclusivamente el tramo vizcaíno para que la tarifa efectiva sea también, igual que en la parte alavesa, un 70% inferior a la actual", ha explicado.

Asimismo, los vecinos de Aiaraldea que usen de forma recurrente la AP-68 para ir a Bilbao y Bizkaia van a pagar así 70% menos en todo el recorrido. En consecuencia, la bonificación de los tramos alaveses de la AP-68 dejará de estar vigente a partir del 11 de noviembre teniendo en cuenta que la tarifa ordinaria va a experimentar una reducción del 70% para todas las personas usuarias.

Además, una vez que el nuevo sistema esté plenamente implantado, se estudiarán bonificaciones de acuerdo a dicha normativa "en función de las emisiones de CO2 de los vehículos y otros factores". Sin embargo, la Diputación va a mantener la vigente bonificación del 100% de la tarifa para vehículos pesados con origen y destino Altube-Ziorraga por razones específicas de ordenación del tráfico, seguridad vial y protección ambiental del Puerto de Altube.