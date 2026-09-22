El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz y Elkarrekin cierran un acuerdo para la aprobación del impuesto turístico

Turistas en Vitoria-Gasteiz - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz (PSE-PNV) y Elkarrekin han cerrado un acuerdo para la aprobación del impuesto sobre estancias turísticas, que establece que los establecimientos hoteleros de cinco estrellas y las viviendas de uso turístico cobrarán 6,5 euros por estancia.

Esta nueva regulación será debatida este próximo miércoles en la Comisión de Hacienda, en la que se votarán las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanza del Gobierno municipal.

La nueva figura fiscal, de aplicación obligatoria en Euskadi y creada y regulada por una norma foral, entrará en vigor en 2027, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El pacto alcanzado gira en torno al establecimiento de una cuota de 6,5 euros por estancia -hasta un máximo de seis- tanto para los establecimientos hoteleros de cinco estrellas, como para las viviendas de uso turístico.

Asimismo, establece que el dinero recaudado se destinará a mitigar el impacto de la actividad turística y a la mejora de los servicios de la ciudad y conservación del espacio público que también disfrutan las personas de visita en la capital alavesa.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha puesto en valor este nuevo acuerdo del Gobierno municipal con grupos de la oposición, el tercero en una semana tras los alcanzados en la Ordenanza de Bienestar Animal y en el PERI del Casco Medieval.

La alcaldesa ha afirmado que con la nueva ordenanza "la actividad turística contribuirá a mejorar el propio destino, en este caso nuestra ciudad, elevando la experiencia del visitante y la calidad de vida de quienes residimos en ella".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha destacado que "este acuerdo es una buena noticia para Vitoria-Gasteiz porque nos permite hacer algo que consideramos fundamental: anticiparnos". "No queremos esperar a que la turistificación genere problemas sobre la vivienda, los barrios o la convivencia para empezar a actuar", ha indicado.

Tras el acuerdo cerrado entre el Gobierno municipal y Elkarrekin, el impuesto sobre estancias turísticas abordará este próximo miércoles su debate en la Comisión de Hacienda, antes de recibir la aprobación inicial en el pleno del próximo viernes. La aprobación definitiva llegará en noviembre, de modo que la nueva figura fiscal entrará en vigor el 1 de enero de 2027.