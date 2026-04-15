Gobierno y sector pesquero impulsan 'Kofradia Basque Seafood' para reforzar el pescado vasco y toda su cadena de valor

La Consejera De Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura Y Pesca, Amaia Barredo, En Las Instalaciones Productivas De La Nueva Compañía En Berriatua. - IREKIA

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y el sector pesquero de bajura de Gipuzkoa y Bizkaia han impulsado, con una inversión inicial cercana a los 3 millones de euros, Kofradia Basque Seafood (KBS), una iniciativa "estratégica" orientada a reforzar la posición del pescado vasco y a fortalecer toda su cadena de valor, desde el origen hasta su transformación y comercialización.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha sido la encargada de presentar este miércoles la nueva compañía de transformación y comercialización de pescado Kofradia Basque Seafood (KBS), un proyecto estratégico en el que participa el Gobierno Vasco, a través de la sociedad de promoción financiera Hazilur y de las cofradías de pescadores de Gipuzkoa (Opegui) y Bizkaia (Opescaya).

El acto de presentación se ha llevado a cabo en las instalaciones productivas de la nueva compañía en Berriatua y ha contado también con la participación de Jorge Hernando, director general de Kofradia Basque Seafood, y de Norberto Emazabel, en nombre de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Según han explicado en la presentación, la puesta en marcha de este proyecto responde a "una visión compartida: consolidar un modelo que permita generar más valor añadido en Euskadi, reforzar la actividad vinculada al mar y mejorar la posición del sector pesquero vasco en un contexto de transformación de los mercados y de los hábitos de consumo".

Uno de los principales valores del proyecto, según han destacado, es que "conecta de forma más sólida a la flota con la industria y el mercado, permitiendo avanzar hacia un modelo con mayor capacidad de transformación, más control sobre el producto y más retorno para los puertos y el tejido productivo vinculado a la pesca".

Amaia Barredo ha subrayado que Kofradia Basque Seafood es "una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación".

Asimismo, ha recalcado que el proyecto representa "una forma de alinear flota, industria y mercado bajo una misma estrategia, reforzando elementos cada vez más importantes para el sector y para la ciudadanía como la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el control del recurso".

Por su parte, Norberto Emazabel ha advertido que estamos "ante un cambio de modelo: pasamos de participar en la cadena a tener un papel transversal en cada una de sus etapas". "La integración de captura, transformación y comercialización nos permite ofrecer un producto con garantías totales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, bajo una visión completa de todo el proceso. Nos encontramos en un momento en el que hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado", ha precisado.

En esa misma línea, en la presentación han destacado la importancia de que el valor del producto se construya desde el origen. Kofradia Basque Seafood permite "garantizar la trazabilidad y el control de todo el recorrido del pescado, reforzando el compromiso con la calidad y poniendo en valor el trabajo diario de la flota de bajura y artesanal", han remarcado.

KBS nace con una inversión inicial cercana a los 3 millones de euros, una previsión de 25 empleos directos en su fase de arranque y una estructura industrial apoyada en tres plantas ubicadas en Berriatua, Getaria y Bermeo, desde las que desarrollará actividad vinculada al pescado fresco, congelado y transformado.

La nueva empresa incorpora además una apuesta por la transformación y el valor añadido, con capacidad para desarrollar nuevos formatos y soluciones adaptadas a las demandas actuales del mercado, así como tecnologías avanzadas de conservación y procesado, entre ellas la congelación individual rápida (IQF), que permite preservar la calidad del producto y reforzar su disponibilidad durante todo el año.

Asimismo, según han destacado desde el Departamento que gestiona Barredo, el proyecto "conecta con un objetivo de fondo compartido por el Departamento y el propio sector: facilitar el acceso al consumo de pescado, especialmente entre las nuevas generaciones, a través de formatos y soluciones adaptadas a los hábitos actuales, sin renunciar a la calidad, la seguridad ni al vínculo con el producto de origen".

Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco y el sector pesquero vasco de bajura refuerzan una línea de trabajo compartida para "dar más solidez al sector, fortalecer su viabilidad a largo plazo y seguir construyendo una cadena alimentaria más fuerte, más conectada al territorio y con mayor capacidad de generar valor en Euskadi".