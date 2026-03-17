El Gobierno Vasco activa un 'escudo industrial' con 1.050 millones ante el impacto del conflicto de Oriente Próximo

Archivo - Las actuaciones anunciadas por el Ejecutivo pretenden contrarestar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía de Euskadi - ABB - Archivo

VITORIA, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco ha aprobado un primer paquete de medidas por importe de 1.047 millones de euros para conformar un 'escudo industrial' frente al impacto del conflicto de Oriente Medio en la economía de Euskadi. Las actuaciones están orientadas a la protección de las personas y el empleo (150 millones), el apoyo financiero a pymes (450 millones), y el refuerzo de la autonomía energética (215 millones).

Las medidas han sido dadas a conocer, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, por los consejeros de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres; de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou; y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi.

A través de este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo pretende dar respuesta a las principales necesidades que le han trasladado los representantes de la industria vasca para hacer frente a las consecuencias del conflicto de Oriente Medio, iniciado a raíz de los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Estas medidas tienen como objetivo proteger la industria, la economía y el empleo en Euskadi, y se estructuran en torno a cuatro ejes: Protección de las personas y el empleo; apoyo financiero para la pyme; transformación y diversificación de las pymes; y autonomía energética.

El primer eje de actuación, centrado en la protección de las personas y el empleo, tiene asignados 105 millones de euros por parte del Gobierno Vasco. El grueso de esta ayuda se destinará a programas de fomento a la contratación con discriminación positiva para aquellas personas en desempleo y/o empresas afectadas, para los que se reservan 100 millones de euros.

Otros ámbitos de actuación son los complementos de prestaciones por desempleo para personas trabajadoras en ERTE, más vulnerables y con salarios más reducidos --dos millones de euros--; el programa 'Aukera Berri' de recualificación y recolocación de personas provenientes de sectores afectados --1,5 millones de euros--; y ayudas a la economía social para establecer un paquete de medidas extraordinarias a las sociedades laborales y/o cooperativas que sufran pérdidas económicas directas --1,5 millones de euros--.

APOYO A PYMES

El segundo eje es el apoyo financiero para la pyme. El Gobierno Vasco ha ampliado a 2026 el Programa de Apoyo Financiero dirigido a las pymes y a la industria vasca, afectada por el marco arancelario internacional y por las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio.

Esta medida permite reactivar una herramienta puesta en marcha el año pasado para sostener la actividad industrial en Euskadi en el actual contexto de incertidumbre internacional. Este programa mantiene una capacidad máxima de 450 millones de euros en préstamos destinados a cubrir necesidades de liquidez y financiación de circulante. Los préstamos oscilarán entre 100.000 y 1.500.000 euros para pymes y grandes empresas elegibles, y entre 30.000 y 120.000 euros para personas trabajadoras autónomas y profesionales.

(Habrá ampliación)