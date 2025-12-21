El Gobierno Vasco activa el Plan de Vialidad Invernal en en fase de seguimiento

Archivo - El Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 de Euskadi contará con 215 máquinas quitanieves, 7 grúas y 130 vehículos de apoyo - IREKIA - Archivo

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha activado este domingo el Plan de Vialidad Invernal en 'Fase de Seguimiento e Información'. Este plan dispone de 215 máquinas quitanieves de las diputaciones forales y autopistas, siete grúas pesadas para la retirada de vehículos de gran tonelaje y otros 130 vehículos de apoyo en tareas de coordinación y vigilancia, a las que se suman las patrullas de tráfico de la Ertzaintza.

Está previsto que se active en fase de seguimiento e información cuando la cota de nieve desciende de los 1.000 metros de altitud, y en fase operativa cuando la cota desciende de los 700 metros y el volumen de precipitación pueda dificultar la circulación.

El plan dispone de un total de 215 máquinas quitanieves de las diputaciones forales y autopistas; siete grúas pesadas, situadas en puntos estratégicos, para la retirada de vehículos de gran tonelaje y otros 130 vehículos que sirven de apoyo para las tareas de coordinación y vigilancia, a las que se suman las patrullas de las unidades territoriales de tráfico de la Ertzaintza, cuyo número puede ser complementado por los recursos de las comisarías.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, para este invierno 2025-2026, el Plan contempla disponer de 28.500 toneladas de sal y 775.000 litros de salmuera.

CONSEJOS PRÁCTICOS

En condiciones meteorológicas adversas es necesario moderar la velocidad y aumentar la distancia con respecto a los vehículos que circulan delante, ya que se necesita más espacio para frenar cuando el pavimento está mojado, según las recomendaciones de Seguridad.

Asimismo, desde la Consejería advierten que es fundamental que los neumáticos estén en buenas condiciones, porque cuando están desgastados no desplazan bien el agua y pueden producir accidentes.

Se recomienda el uso de neumáticos de invierno, diseñados para proveer una mejor tracción, frenada y conducción en condiciones de agua, escarcha, hielo o nieve. Si no se cuenta con ellos, en caso de haber nieve en el pavimento, es necesario llevar cadenas y saber colocarlas para poder circular.

Los días de mucho frío hay que tener especial atención al hielo, ya que, según advierte Seguridad, ni siquiera sistemas como el ABS o la tracción total evitan el riesgo de patinar. Por ello, es indispensable disminuir la velocidad y extremar la prudencia.

Las escobillas de los limpiaparabrisas son otro de los elementos a cuidar, de forma que conviene mantenerlas en condiciones óptimas para tener una buena visión de la carretera cuando llueva o nieve.

A su vez, es crucial evitar los frenazos bruscos o circular a gran velocidad. La frenada ha de ser suave y gradual, para que las ruedas no se bloqueen y no se pierda el control del vehículo. En tal caso, se debe soltar el pedal de freno e intentar recuperar la tracción alternando el freno de motor con el pedal de freno.

Por último, a la hora de arrancar en nieve es importante hacerlo despacio. Si las ruedas patinan, es conveniente subir a una velocidad superior para reducir la fuerza que se aplica a las ruedas.