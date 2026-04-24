Gobierno Vasco adjudica por 2,3 millones la urbanización de General Álava e Independencia, en Vitoria

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VITORIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha adjudicado por 2,3 millones de euros los trabajos de urbanización de las calles General Álava e Independencia de Vitoria-Gasteiz, por las que discurre el tronco común del tranvía de la ciudad.

El proyecto incluye la reposición de los acabados superficiales de toda la sección de la urbanización existente, excepto de las aceras peatonales de la calle General Álava, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La intervención es fruto del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para poder mejorar la integración entre diferentes modos de transporte público y privado en la arteria comercial del centro.

El proyecto abordado entre el área de Espacio Público del Ayuntamiento y técnicos de ETS apuesta por una solución homogénea al pavimento de las calles General Álava e Independencia, unificando los acabados existentes adecuando los elementos urbanos a la nueva urbanización, y rehabilitando el drenaje.

UNA VEINTENA DE ARQUETAS

También se renovará un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, y se repararán en torno a 20 arquetas. En el mes de julio se llevarán a cabo trabajos previos necesarios al corte del servicio tranviario, que se iniciará una vez concluyan las fiestas de La Blanca.

En ese periodo, Euskotren ofrecerá el servicio habitual en toda la red, salvo en el tramo comprendido entre las estaciones de Parlamento y Angulema. Pese a ello, se mantendrá en todo momento la circulación y el acceso a garajes, con el objetivo de mejorar la permeabilidad e integración del sistema tranviario en el entorno urbano existente entre la intersección entre las calles Independencia y La Paz, y la parada Parlamento del tranvía.

Del total del presupuesto, 530.000 euros se destinarán a las mejoras tranviarias, mientras que 2,1 millones de euros estarán dirigidos a mejorar la integración, con actuaciones en la pavimentación, el saneamiento de las aceras, la renovación de elementos de urbanización y mobiliario urbano, así como a modernizar los bolardos de separación y protección entre ambas áreas, entre otras actuaciones.