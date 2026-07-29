Gobierno Vasco adquiere el 1% de Enagás para reforzar su apuesta estratégica por la autonomía energética

Archivo - El edifcio de la sede de Enagás, a 25 de abril de 2023, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha culminado la compra del 1% del capital social de Enagás, una operación ejecutada a través de Indartuz, la herramienta financiera impulsada en el marco del Plan Euskadi Eraldatuz 2030. Esta adquisición es la primera inversión directa de este vehículo transformacional de la sociedad y constituye una inversión estratégica en un activo "fundamental" en la autonomía energética y en la seguridad de suministro de energía.

Según ha informado el ejecutivo vasco, Enagás cuenta con una infraestructura crítica para el funcionamiento del sistema energético y para la garantía de suministro en Euskadi. "Su papel adquiere una relevancia aún mayor en un contexto de transformación del modelo energético, en el que la compañía está llamada a desempeñar también un rol central en el despliegue de la red troncal de hidrógeno verde y en el corredor europeo H2Med, la iniciativa transeuropea que permitirá conectar la red de transporte de hidrógeno de la Península Ibérica con el noroeste de Europa", ha explicado.

Además, Enagás y el Gobierno Vasco lideran, de manera conjunta, el proyecto "Hub COnet2". Este proyecto será clave para ayudar a descarbonizar sectores industriales difíciles de abatir, en línea con los objetivos europeos de reducción de CO2. Tanto la red troncal de hidrógeno verde, como el proyecto "Hub COnet2", son Proyectos de Interés Común (PCI) europeo.

La operación se enmarca en la estrategia del Plan Euskadi Eraldatuz 2030 y del Plan de Industria-Euskadi 2030 para el desarrollo de infraestructuras de futuro, con capacidad de transformación económica, industrial y territorial.

En este caso, la inversión responde a una lógica doble: por un lado, refuerza la autonomía y la seguridad energética de Euskadi a través de activos ya esenciales; y por otro, sitúa a Euskadi en una posición destacada en el transporte del hidrógeno verde ibérico y el CO2, el desarrollo de combustibles renovables y la creación de nuevas cadenas de valor en la energía.

CORREDOR DE HIDRÓGENO

Asimismo, Euskadi se perfila como un nodo esencial de la futura red de transporte troncal de hidrógeno verde, con una infraestructura prevista de 163 kilómetros, junto con otros proyectos de descarbonización ligados al CO2 y a la reconversión de activos energéticos ya existentes. Esta operación busca precisamente acompañar y acelerar ese tránsito, aprovechando capacidades industriales ya implantadas y minimizando impactos ambientales mediante la reutilización de trazados existentes.

Desde el punto de vista económico, Enagás reúne las condiciones de un activo "sólido", con ingresos regulados y una hoja de ruta clara hacia la transición de la actividad gasística tradicional al hidrógeno verde. El plan estratégico 2025-2030 de la compañía contempla inversiones relevantes, concentradas especialmente en hidrógeno verde y en nuevas infraestructuras energéticas, con el objetivo de adaptarse para preservar el crecimiento en un contexto de cambio hacía vías y actuaciones más sostenibles del sector energético.

En este contexto, la compra del 1% de la sociedad se plantea como un activo estratégico para impulsar la autonomía energética de Euskadi, la descarbonización de la industria y la creación de nuevas cadenas de valor de energía, por ejemplo, los combustibles renovables.

La participación es una apuesta por una infraestructura "de presente y de futuro; un apoyo a la descarbonización y a la transición energética, del gas a moléculas renovables; a reforzar la competitividad industrial mediante la adecuación de las fuentes de energía, y a favorecer la implantación de nuevas oportunidades tecnológicas en este ámbito en Euskadi", ha apuntado el Gobierno Vasco.

EUSKADI ERALDATUZ 2030

Esta inversión se enmarca en la estrategia Euskadi Eraldatuz 2030, el Plan de Inversiones Transformacionales de la aportación de 1.000 millones de euros comprometida por el Gobierno Vasco en el marco de la Alianza Financiera Vasca, y gestionada por el IVF.

Hasta el momento, ya se han activado diversos hitos del Plan. Se ha reforzado y adaptado la sociedad Finkatuz, vehículo para el arraigo de empresas tractoras, que ha llevado a cabo inversiones de referencia como Ayesa o Talgo.

Asimismo, se ha creado la sociedad Indartuz, orientada a grandes inversiones transformadoras, que ha sido la adquiriente de la participación de 1% en Enagás. También ha lanzado la primera convocatoria del Programa de inversión en escalabilidad, y el proceso de selección de una gestora para el Programa de deuda flexible que ha sido recientemente adjudicado a Oquendo Capital.

La apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde y los combustibles renovables ocupa un lugar estratégico en el Plan de Industria-Euskadi 2030 a través del impulso y participación de Proyectos Transformadores como el Valle de la Descarbonización y el Hub de Combustibles Renovables.

El proyecto del Valle de la Descarbonización permitirá posicionar a Euskadi como un "referente en la transición energética, atrayendo inversiones, fomentando la innovación y creando nuevas oportunidades de empleo en sectores de alto valor añadido alrededor del Hidrógeno y los Combustibles Renovables", ha destacado.

El Proyecto Transformador del Hub de combustibles renovables, que se lanzó en abril de 2026, situará a Euskadi a la vanguardia europea en el desarrollo tecnológico e industrial de los combustibles renovables.

Este nuevo Hub, con base en el Energy Intelligence Center (EIC), articulará las capacidades tecnológicas, industriales y científicas existentes de Euskadi para impulsar el desarrollo de los combustibles renovables. Se desarrollarán e implantarán tecnologías clave vinculadas a los combustibles sintéticos, los biocombustibles avanzados, las tecnologías asociadas al CO2 y al hidrógeno verde.