Gobierno Vasco advierte que temporalidad y parcialidad siguen condicionando la estabilidad laboral en Euskadi

Arantza Martínez - IREKIA

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco considera que los datos del empleo en Euskadi de 2025 reflejan un mayor volumen de contratación, impulsada por las actividades sanitarias y la hostelería, pero advierte que "la temporalidad y la parcialidad continúan condicionando la estabilidad laboral".

En estos términos ha valorado los datos de diciembre la directora de Empleo, Arantza Martínez Tobalina, quien ha subrayado que, en este contexto, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo "reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la lucha contra cualquier forma de fraude o abuso en el ámbito del trabajo".

La directora de Empleo ha calificado de "un diciembre atípico" la evolución del mes pasado, con un aumento en 948 de personas desempleadas respecto a noviembre (+0,89%).

A su entender, "esta conducta, que rompe con la estacionalidad habitual, confirma una anticipación de los ciclos, similar a la observada durante el pasado verano".

Sin embargo, ha proseguido, en la comparativa interanual, "que permite situar los datos en su contexto real", el paro registrado se mantiene prácticamente estable respecto a diciembre del año pasado con solo 54 personas desempleadas más (+0,05 %), lo que, a su parecer, "confirma el adelanto de los ciclos en el mercado laboral vasco".

En palabras de Martínez Tobalina, Euskadi alcanza asimismo "un nuevo récord histórico de afiliación a la Seguridad Social con 1.036.804 cotizantes" que, en términos interanuales, se incrementa en 12.293 personas trabajadoras respecto a diciembre de 2024, un 1,20% más.

Por territorios, ha calificado de "desigual" el comportamiento, ya que, mientras en Álava, el desempleo baja en 17 personas (-0,09) y en Bizkaia lo hace en 139 (-0,23%), en Gipuzkoa, por el contrario, el aumento es de 210 personas (+0,74%).

En este sentido, "pese al nuevo contexto marcado por los cambios en los patrones de contratación", ha señalado que Euskadi "ha alcanzado en el último mes de 2025 un nuevo máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social, con un incremento de 730 personas afiliadas respecto a noviembre".

Por sectores, en el saldo mensual, el mayor descenso del número de personas en desempleo registradas en Lanbide se da entre las personas sin empleo anterior (-276, -1,91 %), seguidas del Sector Primario (-16, -0,83%), que también ofrece buenas cifras interanuales (-106, -5,23%).

Mientras, el mayor incremento ocurre en Servicios (+885, +1,19%), Industria (+283, +2,74%) y Construcción (+72, +1,33%), aunque respecto a diciembre de 2024 este sector concentra el mayor descenso (-357, -6,09%).

Por colectivos, Arantza Martínez Tobalina ha subrayado que "disminuye especialmente el paro entre las mujeres, con 75 desempleadas menos (-0,12%) respecto a noviembre, y entre las personas de 30 a 44 años, que experimentan una caída destacada del 2,38 % (-731) en la comparativa anual".

Tras destacar que, en materia de contratación, diciembre dejó en Euskadi 61.673 contratos, de los cuales 12.299 son indefinidos, el 19,9% del total, Martínez Tobalina ha subrayado que "el volumen de contratación es elevado, si se tiene en cuenta las cifras de 2024 (57.504), pero se contrae ligeramente respecto a noviembre de 2025 (-0,32%), en línea con el nuevo comportamiento estacional".

Por actividad, "en una época navideña que destaca por su temporalidad", las Actividades Sanitarias han registrado el mayor número de contratos (9.048) por delante del sector hostelero, que ha firmado 8.724, aunque mantiene el 26,2% del peso de contratación indefinida, porcentaje muy superior a la media.

De esta forma, desde el Gobierno Vasco han recordado que, a través de iniciativas como el segundo plan de choque en la contratación laboral, puesto en marcha por la Inspección de Trabajo de Euskadi, y campañas informativas específicas frente a prácticas irregulares de carácter sistémico, el Ejecutivo "seguirá intensificando su labor de vigilancia para avanzar hacia un empleo más estable y de mayor calidad".