Gobierno Vasco afirma que ha decidido "movilizar todo el ecosistema financiero" para apoyar a la empresa ante la guerra

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, en la presentación del Plan "Euskadi Eraldatuz 2030" en Bilbao - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha afirmado que el Gobierno Vasco ha decidido "movilizar todo el ecosistema financiero de Euskadi" para apoyar a la empresa ante los efectos del conflicto de Irán. En este sentido, ha destacado la Alianza Financiera Vasca, el Plan Euskadi Eraldatuz 2030 y el sistema fiscal propio como instrumentos contra "la volatilidad e incertidumbre".

D'Anjou ha intervenido en el foro 'Encuentro Deia', que ha reunido en Bilbao a responsables institucionales y agentes económicos para analizar, "desde una perspectiva integral", cómo articular "un ecosistema de ayudas eficaz", mediante la combinación de fiscalidad, financiación e instrumentos de colaboración público-privada.

El consejero ha iniciado su intervención con una "mirada" al contexto internacional, "marcado por una nueva fuente de incertidumbre", para asegurar que la guerra en Oriente Medio, "se ha convertido en un auténtico shock económico global".

En su opinión, la tregua establecida entre EEUU e Irán "abre una ventana de esperanza para la paz", aunque "no elimina la incertidumbre existente". Por ello, ha defendido que este es "un momento en el que la diplomacia y la Unión Europea deben redoblar esfuerzos para garantizar la estabilidad en la región".

Según D'Anjou, la persistencia de la incertidumbre y sus efectos "se extienden rápidamente a los mercados energéticos, el comercio internacional y la inflación, afectando especialmente a regiones importadoras como Europa". Además, ha destacado que la energía "se ha convertido una vez más en el centro de la preocupación económica".

Ha apuntado que el conflicto ha provocado "un fuerte repunte de los precios del gas y del petróleo", con un "impacto directo" sobre el coste de la electricidad. "Este escenario golpea especialmente a la industria, y de forma muy particular a las industrias electrointensivas, que dependen del gas y de la electricidad como factores clave de su competitividad", ha añadido.

El consejero ha recordado que, en este contexto, el Gobierno Vasco, "ha activado todas las palancas para proteger su ecosistema empresarial" mediante el "escudo industrial" de 1.047 millones de euros.

"Actuamos con rapidez ante situaciones coyunturales como la actual, pero también somos conscientes de que Europa arrastra una desventaja estructural en costes energéticos frente a otras grandes economías, y que la volatilidad actual vuelve a tensionar márgenes, decisiones de inversión y procesos de descarbonización en sectores estratégicos", ha manifestado.

Por ello considera que, en esta coyuntura, "cobra más sentido que nunca hablar de ecosistema de ayuda a la empresa vasca". "De cómo acompañamos a nuestras empresas, de cómo reducimos vulnerabilidades y de cómo activamos todos los instrumentos -fiscales, financieros y de colaboración públicoprivada- para que Euskadi siga siendo competitiva, industrial y capaz de transformar esta incertidumbre en oportunidad", ha apuntado.

Según ha indicado, el sistema foral "no es solo una singularidad histórica" sino "una ventaja estratégica" que permite a Euskadi "diseñar reglas fiscales propias", adaptadas a su "realidad económica" y "orientadas a la competitividad, a la atracción de inversión y al impulso de la innovación".

No obstante, ha asegurado que "la fiscalidad, por sí sola, no es suficiente" y, por esta causa, el Gobierno Vasco ha decidido "movilizar todo el ecosistema financiero de Euskadi".

Ha recordado que el pasado año, se dio "un paso decisivo" con la puesta en marcha de la Alianza Financiera Vasca, "un compromiso de país para alinear a todos los agentes financieros y reforzar la colaboración público-privada en torno a proyectos estratégicos" que "se ha materializado" con la "decisión clara" de destinar 1.000 millones de euros adicionales de endeudamiento "íntegramente a inversión transformadora".

También se ha referido al Plan Euskadi Eraldatuz 2030, alineado con el Plan de Industria y el Plan de Ciencia y Tecnología, con nuevos instrumentos financieros "pensados para que ninguna empresa, sea cual sea su tamaño, se quede sin apoyo para transformarse y crecer". Además, ha añadido, la colaboración con el sector privado "permitirá un apalancamiento superior a los 3.000 millones de euros, multiplicando el impacto real sobre nuestro tejido productivo".

El responsable vasco de Hacienda y Finanzas ha afirmado que, "en un escenario de volatilidad e incertidumbre como el actual", Euskadi "no puede permitirse ser espectadora". "Tenemos talento, tenemos industria y tenemos instrumentos. La Alianza Financiera Vasca, el Plan Euskadi Eraldatuz 2030 y nuestro sistema fiscal propio demuestran que estamos actuando con determinación. Nuestro mensaje hoy es claro: colaboración, ambición y acción para construir el futuro económico y empresarial que Euskadi merece", ha precisado.

MÁS PARTICIPANTES

Durante su participación en el foro, se ha celebrado una mesa redonda, en la que el viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso, ha valorado el Concierto Económico como un instrumento que dota a Euskadi de "una capacidad singular para diseñar y aplicar su política tributaria, equiparable a la de cualquier Estado en un entorno europeo donde la política monetaria está centralizada y el margen fiscal es limitado".

En su opinión, la autonomía tributaria "permite desarrollar una política fiscal orientada al crecimiento empresarial, la innovación, la transición verde y el empleo de calidad", apoyada en unas Haciendas Forales "cercanas, transparentes y con altos estándares de seguridad jurídica, elementos clave de competitividad en el ámbito internacional".

También ha recordado que las sucesivas reformas fiscales de las últimas dos décadas han incorporado "mecanismos innovadores con un doble objetivo", el de "impulsar la actividad económica y reforzar el Estado del Bienestar".

Según ha apuntado, el marco fiscal vasco "pone hoy el acento en la optimización del capital productivo, el emprendimiento, el apoyo al tercer sector y la capacidad de reaccionar con agilidad ante crisis extraordinarias como la pandemia, los conflictos internacionales o las disrupciones energéticas".

Por su parte, la directora del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Amaia del Villar, que ha participado en la mesa de debate abierta en el foro se ha refrido al "papel" de la Alianza Financiera Vasca como "instrumento clave para acelerar la transformación del tejido productivo" en un contexto de "cambios estructurales y retos globales" como la transición energética, la digitalización, el envejecimiento demográfico o la autonomía estratégica.

La directora del IVF ha detallado algunos de los "primeros hitos" ya activados del Plan, y ha avanzado que, a lo largo de 2026 y 2027, "se desplegarán nuevas iniciativas previstas", entre ellas líneas de financiación avaladas a través de Elkargi, nuevos programas de inversión de Indartuz y dos nuevos fondos de capital riesgo gestionados por Capital Riesgo del País Vasco, "con el objetivo de impulsar nueva industria y sectores emergentes".