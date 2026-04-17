El Gobierno Vasco afirma que el tramo Altza-Galtzaraborda del nuevo 'Topo' entrará en servicio "antes de agosto"

Susana García Chueca - IREKIA

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha informado de que la puesta en servicio del tramo Altza-Galtzaraborda del nuevo 'Topo' "se ha adelantado a antes de agosto", y que las nuevas estaciones de Donostia-San Sebastián estarán en marcha "al final del otoño".

García Chueca ha detallado este viernes en el Parlamento Vasco las fechas en las que trabaja su departamento para la puesta en marcha del nuevo 'Topo', con la entrada en funcionamiento de las variantes soterradas de Altza-Galtzaraborda y San Sebastián, y la apertura de cuatro nuevas estaciones.

Según ha anunciado, "se adelantará la puesta en servicio del tramo entre Altza y Galtzaraborda a antes del parón de verano en agosto", mientras que las tres nuevas estaciones de Donostia-San Sebastián se pondrán en servicio al final del otoño.

La consejera ha afirmado que la puesta en marcha del nuevo 'Topo' "está más cerca que nunca y va a permitir a la ciudadanía donostiarra y guipuzcoana moverse más y mejor en tren".

García Chueca ha asegurado que 2026 "es el año que esperábamos en Gipuzkoa desde hace tiempo". "Dos infraestructuras ferroviarias clave, que estamos materializando desde el Gobierno Vasco para que la red de Euskal Trenbide Sarea y Euskotren dé un salto cualitativo, están en su fase final", ha explicado, en referencia a la variante entre Altza, en Donostia, y Galtzaraborda, en Errenteria.

PASANTE SOTERRADA

También se ha referido a la pasante soterrada en San Sebastián, con sus tres nuevas estaciones en el centro, en Amara y en Benta Berri.

La consejera ha recordado que los fondos de saco de Amara y Altza "impedían dar un salto de calidad", y que con la nueva red continua se eliminan, lo que permitirá mejorar "ya, este año", las frecuencias hasta los 7,5 minutos entre Añorga y Pasaia.

Sobre el estado de la obra, que "está en su fase final", ha indicado que en estos momentos se encuentra "centrada en rematar los vestíbulos para distribuir personas entre andenes en la estación del centro".

"En paralelo, trabajamos en la catenaria y las vías, las instalaciones y lo relativo a señalización y seguridad todo ello, con el objetivo de que los trenes de Euskotren puedan entrar a realizar las pruebas, formar a profesionales de la conducción en el nuevo trazado y poner en marcha el servicio", ha añadido.