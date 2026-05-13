El Gobierno Vasco amplía el plazo de inscripción a las bolsas temporales de secretaria, intervención y tesorería

Exámen de bolsas temporales - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, en coordinación con las diputaciones forales y Eudel, ha puesto en marcha una batería de medidas como la ampliación y creación de nuevas bolsas temporales, con seguridad jurídica, para garantizar la cobertura del personal funcionario de secretaría, intervención y tesorería en los ayuntamientos de Euskadi.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha explicado que esta medida obedece a que los Ayuntamientos de Euskadi se encuentran en una "situación complicada" en cuanto a la cobertura de puestos del personal funcionario de Administración Local con habilitación nacional (FHN), figuras "imprescindibles" para el correcto funcionamiento de los Ayuntamientos.

Una situación que ha achacado a los continuos recursos presentados por diferentes organizaciones a las ofertas públicas de empleo, procesos de estabilización y bolsas temporales promovidas por las administraciones vascas.

"Estas impugnaciones han paralizado sistemáticamente los procesos impulsados para cubrir estas plazas, generando una prolongada incertidumbre jurídica en la administración local", ha señalado, para exponer que solo alrededor del 50% de dichos puestos están ocupados por personal titular, lo que "genera importantes dificultades, especialmente en los municipios de menor tamaño".

Por ello, el Gobierno Vasco ha ampliado el plazo de inscripción a dichas bolsas hasta el 2 de junio, para facilitar la participación de las personas interesadas y lograr cubrir el mayor número de vacantes posible.

Las solicitudes deben realizarse de manera telemática en la web del Instituto Vasco de Administración Pública, IVAP. Se prevé que los exámenes para elaborar las bolsas se celebren en los próximos meses para poder optar a las plazas a partir de septiembre.

SERVICIO PÚBLICO LOCAL

Además de las nuevas bolsas temporales con "mayor seguridad jurídica", el Gobierno Vasco ha indicado que los ayuntamientos que optan por crear sus propias bolsas están recibiendo ayuda y apoyo a través de las diputaciones forales y se están realizando nombramientos provisionales para "sostener la actividad municipal".

Asimismo, el Ejecutivo ha dicho que sigue trabajando en nuevas herramientas normativas que permitan dotar al sistema de mayor estabilidad, claridad y adaptación a la realidad institucional de Euskadi.

De esta manera, las instituciones vascas han reiterado su voluntad de dar respuesta a esta situación "compleja y prolongada", y han reafirmado su "compromiso con la estabilidad y calidad del sistema público local".

El Gobierno Vasco ha defendido el marco competencial vasco y ha mostrado su determinación de seguir actuando "con responsabilidad", para garantizar la cobertura de dichos puestos para el funcionamiento de los ayuntamientos.