El Gobierno Vasco anula la reclamación de una ayuda familiar de 400 euros que abonó por error

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha aceptado una recomendación del Ararteko para anular el reintegro de una ayuda familiar de 400 euros abonada por un error de la Administración.

La decisión del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Ararteko recomendara al Departamento de Bienestar que dejara sin efecto la reclamación de 400 euros dirigida a una mujer beneficiaria de una ayuda económica a familias con hijos e hijas, al considerar que el pago indebido "fue consecuencia exclusiva de un error administrativo".

El Ararteko ha explicado, a través de un comunicado, que aunque la Administración reconoció correctamente el derecho a la prestación, solicitada por una mujer y destinada al mantenimiento de su hija, el primer pago se realizó por error en una cuenta bancaria distinta de la indicada por la solicitante.

Tras advertir la incidencia, la propia interesada informó del error y la Administración efectuó un nuevo ingreso en la cuenta correcta. Sin embargo, casi cuatro años después, la Administración inició un procedimiento para reclamar el reintegro de la cantidad abonada erróneamente.

La afectada acreditó que nunca dispuso de ese dinero, ya que fue retirado íntegramente por su expareja desde la cuenta en la que se había efectuado el ingreso incorrecto. Además, aportó documentación que acreditaba una situación compatible con violencia de género y explicó que había sido víctima de violencia económica.

En la resolución, el Ararteko concluyó que no concurría ninguna de las causas legales que permiten exigir el reintegro de una subvención, ya que la beneficiaria no incumplió ninguna de sus obligaciones y actuó en todo momento de buena fe, y que el error se produjo exclusivamente durante la ejecución del pago por parte de la Administración.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha informado de que iniciará las actuaciones necesarias para anular la resolución de reintegro y devolver a la reclamante la cantidad ya abonada, junto con los intereses legales correspondientes.