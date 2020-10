Gobierno Vasco anuncia la creación de un nuevo centro público de residuos industriales y una tasa de vertidos

Ante la pandemia, Tapia apuesta por "hacer todo lo posible para no parar y mantener al máximo la actividad económica" vasca

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha anunciado este viernes la creación de un nuevo centro público de residuos industriales y el estudio de la puesta en marcha de una nueva tasa de vertidos industriales porque "es importante contar con la responsabilidad y la implicación de quien genera el residuo tanto ahora como en el futuro".

Tapia ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Parlamento Vasco para presentar las líneas generales de su departamento.

En referencia a la situación de pandemia por coronavirus, Tapia ha señalado que la experiencia de los últimos meses ha dejado como "gran lección" la "no dicotomía entre salud y economía, entre economía y salud" que cree que son "dos caras de una misma moneda en situaciones extremas como la que vivimos en la pasada primavera".

"Una de las premisas que inicialmente fue contestada y cuestionada por algunas voces, es la que finalmente se ha impuesto por la lógica aplastante como es la necesidad de mantener la máxima actividad económica, incluso en tiempos difíciles. No significa mantenerla toda; no significa mantenerla de cualquier manera sino hacer todo lo posible para no parar y mantener al máximo nuestras actividad económica", ha defendido.

La consejera ha afirmado que el actual escenario está "plagado de interrogantes" pero cree que "se asoma una magnífica oportunidad para replantear los cambios necesarios" en el modelo económico y productivo vasco para "afrontar con éxito, no sólo la salida de la crisis, para la que no escatimaremos esfuerzos en lo que al apoyo público se refiere, sino también para renovar nuestro modelo de competitividad que nos asegure una economía sólida" y "el bienestar de toda la sociedad vasca".

Asimismo, ha reconocido el valor y la oportunidad que se ha presentado con la industria de la salud, y ha anunciado que gracias a la colaboración interinstitucional y público-privada, el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, podría acoger la producción de futuras vacunas a distribuir en el mercado europeo. "Tenemos capacidad de producción", ha subrayado.

A pesar de la incertidumbre en el comercio y actividad internacional, el Gobierno Vasco mantiene su apuesta por la formación de jóvenes pero ha anunciado que se mantiene "en duda, al menos para el año 2021, la puesta en marcha de las becas de internacionalización" porque "no podemos enviar a nuestros jóvenes en una situación de incertidumbre".

También se ha comprometido a trabajar por los diez objetivos de país definidos en el programa de gobierno como la reducción en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero y lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía. "Confiamos en que ambos objetivos se cumplan en un nuevo contexto normativo, con el impulso de una nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático en Euskadi", ha avanzado.

Tapia ha explicado que esta ley "costará" pero a subrayado que "va a ser justa con el entorno ambiental y social, y al mismo tiempo, va a promover el desarrollo económico, en línea con lo planteado con la UE" y ha reconocido que "se augura compleja pero posible".

CENTRO PÚBLICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Además, el impulso a la economía circular con la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas llamado 'pyme circular' y la Bioeconomía centrarán la acción por el clima y la gestión de residuos, con acciones como la creación del nuevo centro público de residuos industriales será también clave en esta nueva legislatura.

"Queremos analizar una perspectiva general y amplia de los vertederos de residuos industriales para empezar a elaborar una solución realista y eficaz", ha explicado antes de avanzar que analizarán la puesta en marcha de una nueva tasa de vertidos industriales porque "es importante contar con la responsabilidad y la implicación de quien genera el residuo tanto ahora como en el futuro".

En materia de energías renovables, ha apostado por la eólica y ha anunciado que trabajan para que antes de finalizar esta legislatura Euskadi cuente con nuevos molinos generadores de energía.

Tras insistir en que su prioridad es la salud, ha afirmado que "no hay salud sin economía" y ha resaltado la importancia de seguir los protocolos establecidos en las empresas y ámbitos de trabajo "de manera más estricta ahora si cabe". "Solo desde ese equilibrio, vamos a conseguir mantener la economía y suficientes recursos para un sistema de salud robusto", ha subrayado.

