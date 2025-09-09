Gobierno Vasco aporta ayudas por valor de 1,5 millones para la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera

Archivo - Quesos en una cámara de maduración - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 1,5 millones de euros para la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera.

El programa asigna 300.000 euros a empresas que se inicien en la digitalización; 550.000 euros, a proyectos en una fase avanzada de digitalización y que busquen la incorporación de tecnología 4.0; y 650.000 euros, a la adquisición de collares electrónicos por titulares de explotaciones ganaderas.

Serán actuaciones subvencionables, entre otras, las relacionadas con actividades de desarrollo de diagnósticos para la implementación de soluciones digitales, implementación de sistemas de gestión avanzada en la empresa, de inteligencia de negocio, y de servicio de mejora continua.

También se apoyará la gestión logística de la cadena de suministro y del ciclo de vida del producto, la implantación de aplicaciones del tipo CAM, la instauración del comercio electrónico o los sistemas para la incorporación o mejora del teletrabajo.

De esa forma, se apoyarán actuaciones como la adquisición de collares de geolocalización y cercado digital del ganado bovino, vacuno, ovino, caprino y caballar, así como de dispositivos indicadores de parto.