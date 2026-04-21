Gobierno Vasco apoya con 300.000 euros los conciertos de ETS en Barcelona y Madrid para proyectar el euskera

El lehendakari y la consejera de Cultura han mantenido recientemente un encuentro con los integrantes de ETS - JON RODRIGUEZ BILBAO-GOBIERNO VASCO

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una subvención directa de 300.000 euros al grupo de la Rioja Alavesa En Tol Sarmiento (ETS) para impulsar su espectáculo 'Bihotzen Konkista' en Barcelona y Madrid con el que "proyectan el euskera y la cultura vasca fuera de Euskadi".

El concierto de ETS en la ciudad condal ya se celebró el pasado 11 de abril en el Palau San Jordi y en Madrid tendrá lugar el 24 en el Movistar Arena. El proyecto de la banda de Yécora reúne a miles de personas y ofrece una experiencia cultural integral en torno al euskera y la cultura vasca.

Con la aportación económica de 300.000 euros, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso "con la promoción del euskera y la proyección internacional de la cultura vasca".