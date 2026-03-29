Gobierno vasco apoya la aprobación del aumento al 60% de la intensidad de la ayuda europea para la promoción del vino

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BILBAO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha apoyado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la aprobación del incremento del porcentaje máximo de financiación europea para los programas de promoción del vino, una medida que permitirá elevar del 50% al 60% la intensidad de ayuda de la Unión Europea para este tipo de actuaciones.

En un comunicado, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha señalado que la propuesta permitirá reforzar el apoyo público a las bodegas en sus acciones de promoción, posicionamiento comercial y apertura de mercados, y supone una "respuesta directa a una demanda trasladada por el propio sector vitivinícola".

Segúnha destacado, este incremento es clave "en un contexto de dificultad comercial" que arrastran las bodegas. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha defendido el voto favorable de Euskadi por considerar que se trata de "una medida útil para fortalecer la competitividad de las bodegas, mejorar sus herramientas de promoción exterior y facilitar su presencia en mercados internacionales en un contexto cada vez más exigente".

"Hemos apoyado una medida que responde a una necesidad real del sector y que permitirá a nuestras bodegas contar con más respaldo para reforzar su promoción exterior y su capacidad de competir en mercados de valor", ha subrayado la consejera Amaia Barredo.

La decisión aprobada permitirá aumentar la cobertura pública de los programas de promoción del vino y ofrecer un mayor margen de apoyo a las empresas del sector en sus estrategias de internacionalización, visibilidad comercial y consolidación de marca.

En opinión del Gobierno Vasco, se trata de una medida especialmente relevante para un sector que tiene una "clara" vocación exportadora y un "fuerte vínculo" con el territorio, y que necesita instrumentos eficaces para seguir posicionándose en un entorno internacional cambiante.

"Apoyar la promoción exterior de nuestras bodegas es apoyar también la actividad económica, el empleo, el valor añadido y el arraigo que genera el sector vitivinícola en Euskadi", ha añadido Barredo.

El Gobierno Vasco considera que esta aprobación refuerza una política pública orientada a acompañar al tejido productivo, adaptar los recursos europeos a las necesidades reales del sector y traducirlos en "herramientas concretas de competitividad y crecimiento".

Según ha destacado, con su voto favorable, Euskadi ha respaldado una medida que permitirá al sector vitivinícola contar "con más capacidad de actuación, más apoyo institucional y mejores condiciones para reforzar su presencia exterior, en línea con una estrategia de impulso al sector agroalimentario basada en la correcta gestión y en el aprovechamiento eficaz de los recursos europeos".