El Gobierno Vasco apoyará con 290.800 euros proyectos para la promoción de la actividad física en escolares

VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 290.800 euros y destinada a asociaciones y cooperativas de Euskadi para desarrollar, durante el curso escolar 2026-2027, proyectos participativos orientados a la promoción de la actividad física y la reducción del sedentarismo.

Las ayudas están abiertas a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y a Cooperativas de Enseñanza de Euskadi que organicen, entre otras actividades, proyectos participativos para la creación y dinamización de caminos escolares orientados a aprovechar las oportunidades que ofrecen los espacios urbanos para los desplazamientos activos y seguros.

También se ayudará a la financiación de iniciativas participativas encaminadas a dinamizar y/o transformar los patios escolares en espacios inclusivos para el aprendizaje, el juego y el movimiento, además de para la construcción de relaciones y experiencias de calidad.

A su vez, se apoyarán las actividades dirigidas a fomentar la práctica regular de actividad física en familia, como excursiones al monte, salidas en bicicleta, paseos en patines o actividades de juego en familia, entre otras.

El plazo para presentar las solicitudes, exclusivamente de forma telemática, se iniciará el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOPV y finalizará el 28 de septiembre de 2026.