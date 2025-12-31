Archivo - Vacas en libertad en montes de Alonsotegi (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Dic.

Gobierno Vasco apoyará con 6,2 millones a un total de 148 proyectos de emprendimiento del medio rural acogidos a la convocatoria de la ayudas Leader 2025. Las subvenciones servirán también para respaldar "la diversificación económica, la inversión empresarial y la creación de empleo".

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha resuelto la convocatoria de ayudas Leader 2025, una línea de subvenciones dirigida a impulsar el desarrollo económico y social de las zonas rurales.

La convocatoria resuelta apoyará 148 proyectos en el medio rural, con una ayuda global que asciende a 6.245.430,00 euros. Estas ayudas están "destinadas a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas", que desarrollen proyectos en el ámbito rural y se articulan "en cuatro grandes líneas de actuación".

En concreto, se trata del apoyo al emprendimiento e intraemprendimiento; la inversiones en empresas no agrarias y diversificación agraria; la contratación por cuenta ajena y la habilitación de espacios para actividades económicas y sociales.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha asegurado que las ayudas Leader 2025 son "una herramienta clave para seguir construyendo un medio rural vivo, con oportunidades reales de empleo y emprendimiento, capaz de atraer y retener talento y de diversificar su economía desde la sostenibilidad y la innovación".

Barredo ha destacado, además, que estas subvenciones "permiten acompañar a las personas y entidades que apuestan por desarrollar su proyecto de vida en el entorno rural, reforzando la cohesión territorial y el equilibrio entre zonas urbanas y rurales".