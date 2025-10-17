Gobierno Vasco apuesta por un sector financiero fuerte y con arraigo en Euskadi y Cataluña tras fracasar la OPA de BBVA

El lehendakari, Imanol Pradales, interviene durante la clausura del acto de presentación de Euskadi Eraldatuz 2030, en la Bolsa de Bilbao, a 1 de octubre de 2025, en Bilbao, Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press

Afirma que se abre un nuevo tiempo para el banco vasco y también para afianzar y reforzar la relación de Euskadi con la entidad financiera

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha afirmado que es "bueno y necesario para la economía vasca y catalana tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo" tras fracasar la OPA del BBVA sobre Sabadell. Además, ha considerado que "se abre un nuevo tiempo" para el banco vasco y también para que Euskadi "afiance y refuerce" su relación con una de sus principales entidades financieras, con el fin de generar "un mayor retorno compartido".

Fuentes de Lehendakaritza han señalado que la OPA era una operación entre dos empresas privadas, en la que "los y las accionistas eran quienes debían decidir, y han decidido". En este sentido, opinan que es "bueno y necesario para la economía vasca y catalana tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo".

EL IMPACTO ECONÓMICO DE BBVA EN EUSKADI

"BBVA es un banco vasco, con raíces profundas en Bilbao y una larga trayectoria de compromiso con Euskadi. En los últimos tiempos ha dado pasos importantes para reforzar su presencia, su contribución y su impacto económico y financiero en nuestro país. Ese es el camino", han asegurado.

Ejecutivo vasco apuesta por "seguir profundizando en esa dirección, consolidando la relación y generando un mayor retorno compartido, tanto para Euskadi como para el propio banco". "Se abre un nuevo tiempo para BBVA. Y también una nueva etapa para afianzar y reforzar la relación de Euskadi con una de sus principales entidades financieras", ha concluido.