Gobierno Vasco asegura que la calidad del aire de Muskiz, Abanto y Zierbena es "normal"

Varias personas portan pancarta con lema 'Petronor nos fumiga con beceno, nos mata con el cáncer' durante una manifestación para denunciar la fuga de benceno en una planta de Petronor, a 1 de marzo de 2026, en Abanto Zierbena y Muskiz (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha asegurado que la calidad del aire de Muskiz, Abanto y Zierbena es "normal", como así lo atestigua el análisis de los datos que aportan los medidores del sistema de estaciones de calidad de aire. Tras recibir algunas llamadas de algunas personas preocupadas en el servicio 112 de SOS Deiak, el ejecutivo vasco ha comunicado que en las últimas horas no se ha producido ninguna situación que exija la adopción de ninguna alerta para la ciudadanía.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el sistema de estaciones de calidad de aire detectó este pasado lunes por la tarde, en la estación de San Julián, valores más altos de lo normal, con una concentración de benceno de 42,94 microgramos por metro cúbico a las 18.00 horas.

A las 20.00 horas, el valor de Benceno en Las Carreras era de 0,25 microgramos por metro cúbico. En Muskiz los valores eran de 0,18, en Abanto de 0,29 y en la estación de San Julián de 2,43 microgramos por metro cúbico.

Estos valores han seguido un valor descendente, pero el Gobierno Vasco, mediante los departamentos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, continúa con un control exhaustivo de la calidad del aire.

El personal técnico de los tres departamentos está en contacto permanente para analizar las mediciones en cada momento y valorar si es necesario tomar algunas medidas de prevención. Tras esos análisis realizados, no considera necesario adoptar medidas extraordinarias de protección de la salud por parte de la población general.

Esta tarde la calidad del aire en Muskiz, Abanto y Zierbena es "normal". "Si en algún momento se produjera alguna situación de riesgo para las personas y para su salud, se anunciarán las medidas oportunas. Mientras tanto, pedimos a la ciudadanía que mantenga la calma y que confíe en la información que llegue de fuentes oficiales", ha concluido la Consejería de Seguridad.