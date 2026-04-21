Gobierno Vasco autoriza el convenio para financiación y construcción de la Línea 4 del metro de Bilbao con 412 millones

Archivo - Metro de Euskotren - ETS - Archivo

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha autorizado este martes la firma del convenio para la financiación y la construcción de la Línea 4 del metro de Bilbao, cuyo presupuesto inicial es de 412 millones de euros. El ente público Euskal Trenbide Sarea será el encargado de los proyectos y la obra de la nueva infraestructura, que unirá los barrios altos del sur de la capital, Irala y Rekalde, con el sistema del ferrocarril metropolitano.

A solicitud de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, el Consejo de Gobierno ha dado autorización a la firma del convenio de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la Diputación foral de Bizkaia para la construcción y financiación de la Línea 4 del ferrocarril metropolitano de Bilbao, con el objetivo de "impulsar la cohesión territorial a través del tren como eje fundamental para vertebrar Bizkaia en transporte público, con su capital como centro de movilidad".

El trazado acordado permitirá la construcción, por parte del ente público dependiente de este Departamento, Euskal Trenbide Sarea (ETS), de una nueva infraestructura de 6,7 kilómetros que unirán los barrios del sur de Bilbao con la red de metro, con seis nuevas estaciones en Deusto/Universidad, Parque, Zabalburu, Moyua, Irala y Rekalde.

El convenio establece que el Gobierno Vasco afrontará el 55% de la financiación y la Diputación foral de Bizkaia el 45% restante, con un máximo de 200 millones hasta 2032 en el caso de la administración foral.

PRESUPUESTO

El presupuesto inicial previsto es de 412 millones de euros, cuantía que podrá ser actualizada conforme a lo que establezcan los proyectos constructivos, actualmente en redacción.

Los proyectos detallarán el trazado, que comienza en Matiko, prolongando la actual L3 del metro -operada por la sociedad pública del Ejecutivo vasco Euskotren, que también gestionará el servicio de las futuras L4 y L5-.

Desde Matiko, la L4 se extenderá de forma soterrada hacia la zona universitaria en el barrio de Deusto, conectará con la zona de la plaza Euskadi, la plaza Moyua -donde se producirá la conexión con la líneas 1 y 2- y avanzará hacia Basurto por los barrios altos de Bilbao, Irala y Rekalde. Se prevé iniciar las obras en Rekalde a finales de 2027.

A ENKARTERRI

Además de la construcción de la nueva infraestructura, el convenio prevé la realización de los contactos interinstitucionales necesarios para impulsar la transferencia de la actual línea C4f, de ancho métrico, que conecta la comarca de Enkarterri con la capital del territorio histórico.

Se trata de una línea cuya infraestructura sigue en manos del Gobierno central a través de Adif y por la que transitan trenes de cercanías, un servicio transferido al Ejecutivo vasco en enero de 2025.

El objetivo establecido en el convenio es dar un impulso a la transferencia de la infraestructura de la C4f para que la L4 del metro de Bilbao aproveche esta red existente y se prolongue hasta las Encartaciones, tras su transferencia.

Al tratarse de cuestiones que superan el ámbito competencial actual de las administraciones firmantes, estas requieren de un desarrollo posterior.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN BIZKAIA

La infraestructura de la Línea 4 del ferrocarril metropolitano de Bilbao se sumará así a a otras grandes infraestructuras ferroviarias que el Gobierno Vasco está poniendo en marcha esta legislatura en Bizkaia.

Las obras de la Línea 5 del metro -de 6,3 kilómetros y cinco nuevas estaciones- para conectar con el metro Basauri, Galdakao y el Hospital de Usansolo y enlazar también a futuro con la red de Euskotren que procede de Busturialdea y Durangaldea, avanzan en los tres tramos en los que está dividida la infraestructura.

Avanzan también los primeros pasos para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, una obra que realiza ETS por encomienda de gestión del Gobierno central, para conectar las mercancías del puerto con la red de alta velocidad, liberando a los municipios de la margen izquierda del Nervión del tránsito de este tipo de trenes, que en la actualidad comparten la red con los trenes de cercanías.