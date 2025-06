Gobierno Vasco avanza a la Comisión europea el nuevo Plan de Industria de Euskadi que se presenta la próxima semana

Jauregi dice que están "dando todo" para desbloquear "el cuello de botella energético" y que Euskadi "no puede quedarse atrás" por ello

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha mantenido este jueves una reunión bilateral con el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, a quien ha avanzado las principales líneas del nuevo Plan de Industria de Euskadi que se presentará la próxima semana.

En un comunicado, ha explicado que el Gobierno Vasco participa esta semana en Rzeszów (Polonia) en los EU Industry Days, principal foro de debate comunitario en torno a la política industrial europea, "en un momento crucial" para el futuro industrial de Europa, "marcado por los desafíos de la transición energética, la autonomía estratégica y la recuperación económica".

Organizado anualmente por la Comisión Europea, este evento constituye una plataforma clave para conectar líderes industriales, responsables políticos y representantes de la innovación tecnológica. La edición de 2025 se celebra los días 5 y 6 de junio en Rzeszów, ciudad situada en el sudeste de Polonia, próxima a la frontera con Ucrania.

El Gobierno Vasco ha subrayado que, más allá de su valor institucional, la elección de esta localidad fronteriza como sede ha proyectado un mensaje claro de "compromiso europeo con la reconstrucción de Ucrania y con la resiliencia industrial en una región geoestratégica".

Durante dos jornadas, el encuentro ha abordado cuestiones de actualidad como la competitividad y la descarbonización industrial, el impulso a la innovación y la solidez de las cadenas de valor europeas, así como el refuerzo de la seguridad económica y el apoyo a la recuperación ucraniana.

El encuentro se enmarca en la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea a cargo de Polonia. La delegación vasca, liderada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha tenido la oportunidad de participar activamente en la jornada inaugural, que ha contado con la presencia de destacadas autoridades europeas como Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea.

Precisamente, el consejero vasco de Industria y el vicepresidente Séjourné han mantenido una reunión bilateral en la que Mikel Jauregi le ha avanzado las líneas estratégicas del nuevo Plan de Industria de Euskadi 2030, que será presentado de forma pública la próxima semana.

"COMPROMISO DE EUSKADI"

Durante el encuentro, el vicepresidente europeo ha afirmado que valoran "positivamente el compromiso de Euskadi por la reindustrialización europea, y su apuesta por más industria y por más Europa".

Mikel Jauregi ha subrayado que la semana que viene presentarán ese nuevo Plan de Industria de Euskadi, que entronca profundamente con la política industrial de la Unión Europea y el Clean Industrial Deal" y ha añadido que las prioridades industriales comunitarias "van en la línea con las nuestras: más industria, mejor industria y menos emisiones".

"El resto de Europa está en marcha para descarbonizar a su industria para ganar competitividad. En esta carrera, Euskadi no puede quedarse atrás por falta de inversiones en redes eléctricas. Necesitamos aumentar y acelerar estas inversiones para ganar competitividad y no quedarnos atrás. No podemos permitirlo y estamos dándolo todo para desbloquear el cuello de botella energético", ha señalado.

Jauregi ha indicado que es "una cuestión de responsabilidad" con la industria, con el futuro del país y "con los más 75.000 trabajadores y sus familias a los que afecta esta situación".

Sobre la cercanía a Ucrania, el consejero ha destacado que "la autonomía estratégica y la preocupación por la seguridad europea es una realidad palpable en esta zona de Polonia cerca de la frontera con Ucrania, que lleva sufriendo más de tres años la invasión de Rusia".

El Gobierno Vasco ha destacado que la "atención especial" recibida por parte de la Comisión se explica por el reconocimiento de Euskadi como uno de los territorios más industrializados de Europa, "con un perfil productivo singular y altamente innovador, estrechamente alineado con las prioridades de la política industrial comunitaria".

A lo largo del día, el consejero Jauregi ha mantenido diferentes encuentros con empresas vascas presentes en Polonia y con diversos actores internacionales "con un papel relevante en el tejido industrial europeo.

Estas reuniones han permitido reforzar alianzas estratégicas, identificar nuevas oportunidades de cooperación e inversión, y trasladar la visión de Euskadi como "región comprometida con la sostenibilidad, la competitividad y la autonomía industrial de Europa".

La delegación vasca cuenta con una representación de Basque Trade & Investment - Agencia Vasca de Internacionalización del Grupo SPRI, encabezada por su directora general, Nagore Bonilla, junto al personal de la oficina comercial del Gobierno Vasco en Varsovia.

Asimismo, también han participado responsables de la secretaría general de Acción Exterior, adscrita a Lehendakaritza. El Gobierno Vasco ha señalado que, de esta manera, culmina "una semana de intensa actividad institucional" en Polonia, que ha incluido reuniones con diversos ministerios y regiones del país, así como un encuentro con la plataforma de empresas vascas implantadas en territorio polaco, integrada actualmente por 52 compañías.

Esta presencia empresarial creciente consolida a Polonia como un socio estratégico de Euskadi, especialmente en sectores industriales clave. El Gobierno Vasco ha indicado que, según ha manifestado en diversas ocasiones el Lehendakari, Europa es "nuestro campo base, es el destino de dos tercios de las exportaciones de Euskadi y el principal espacio de cooperación política, económica e industrial para el futuro de nuestra industria".

En este marco, la participación vasca en los EU Industry Days reafirma el compromiso de Euskadi por "seguir trabajando activamente en el corazón de Europa, aportando su modelo industrial, su capacidad innovadora y su voluntad de construir una economía común más fuerte, sostenible y cohesionada".