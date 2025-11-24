Gobierno Vasco por cerrada la negociación de Cuentas ante la falta de voluntad de acuerdo y las maniobras de corto plazo

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha dado por concluida la negociación de los Presupuestos vascos de 2026 anta la falta de una "voluntad real de acuerdo" por parte de EH Bildu, PP y Sumar, pese a coincidir en el "diagnóstico" sobre las prioridades de la sociedad, y tras constatar "maniobras de corto plazo" en el proceso negociador.

D'Anjou ha comparecido esta tarde en Bilbao después de que este mismo lunes, tanto EH Bildu como el PP hayan anunciado que presentarán enmienda a la totalidad al proyecto de los Presupuestos vascos para 2026, al igual que Sumar, que dio a conocer su decisión el pasado viernes. No obstante, la aprobación de las Cuentas está garantizada, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco.

En su intervención, el consejero ha afirmado que da por concluida la ronda de reuniones con las distintas formaciones políticas en el marco de la negociación presupuestaria, que comenzó el pasado 17 de noviembre.

"NEGOCIACIÓN HONESTA"

Según ha explicado, han sido dos los encuentros mantenidos con cada grupo, en los que han escuchado "con atención sus prioridades e inquietudes" y en los que han presentado su propuesta con la "voluntad de ahondar en una negociación honesta, sincera y constructiva".

Noël d'Anjou ha destacado que han constatado, "en muchos casos", que comparten objetivos y tienen "claras" las prioridades de la ciudadanía.

"Sabemos que la sociedad vasca demanda servicios públicos fuertes, un acceso a la vivienda y proyectos estratégicos que preparen el futuro de Euskadi", ha asegurado. No obstante, ha precisado que, pese a esa "coincidencia" en los diagnósticos, no han encontrado "voluntades reales de acuerdo".

"No se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando con dedicación en lo verdaderamente importante: seguir creciendo como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme. La política no puede reducirse a maniobras de corto plazo; la política debe estar al servicio de la ciudadanía y de sus necesidades reales", ha remarcado.

El consejero ha señalado que su propósito era "ensanchar la mayoría" que conforman PNV y PSE-EE, al entender que "un mayor respaldo fortalece el proyecto común y aporta estabilidad a las instituciones".

Por ello, según ha explicado, han "tendido la mano", han ofrecido diálogo y buscado "puntos de encuentro", pero las negociaciones para los presupuestos 2026 "han concluido".

COMPROMISO DE SEGUIR DIALOGANDO

En todo caso, ha subrayado el "firme compromiso" del Gobierno vasco de seguir dialogando a futuro "para llevar a cabo políticas que mejoren la vida de los vascos".

Asimismo, ha puesto en valor que son unos presupuestos "sólidos, responsables y positivos para el país" y, pese a no haber alcanzado acuerdos adicionales, seguirán adelante con ellos porque se ha mostrado convencido de "su contribución al progreso y bienestar de la sociedad vasca".

"Estos presupuestos no son solo números, son un ejercicio de compromiso: compromiso con la ciudadanía, con la estabilidad institucional y con el futuro de Euskadi", ha remarcado.

En concreto, ha asegurado que las Cuentas vascas del próximo año responden a un "triple objetivo" que considera "irrenunciable", como es, en primer lugar, consolidar el "fortalecimiento" de los servicios públicos, garantizando que la sanidad y la educación "sigan siendo pilares sólidos de nuestro modelo de bienestar".

En segundo lugar, ha indicado que estos Presupuestos ponen el "foco" en las principales preocupaciones de la ciudadanía, atendiendo a las demandas de la ciudadanía principalmente en dos cuestiones, las de "tener una casa en la que comenzar un proyecto de vida, y pasear por las calles de Euskadi con tranquilidad".

Por último, como tercer objetivo, ha destacado el de invertir e las transformaciones necesarias para preparar "el futuro de este país, apostando por la innovación, la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad".

"Estamos convencidos de que este proyecto presupuestario es una herramienta para seguir construyendo un país más justo, más moderno y más preparado para los desafíos que vienen. Y lo hacemos desde la responsabilidad, conscientes de que gobernar es tomar decisiones", ha manifestado.

El consejero de Hacienda y Finanzas ha asegurado que, con estos Presupuestos, el Gobierno vasco reafirma su compromiso "con la sociedad vasca y con un proyecto que mira al futuro con confianza, con ambición y con responsabilidad".