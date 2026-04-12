Gobierno Vasco condena las pintadas contra "políticos de todos los colores" y apela a superar la "intolerancia"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, atiende a los medios de comunicación. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha mostrado la condena "rotunda" del Gobierno Vasco a "todas y cada una de las expresiones que se están produciendo contra representantes políticos de todos los colores", como las pintadas aparecidas este pasado sábado en sedes de partidos políticos. A su entender, esta "muestra de intolerancia" solo se puede "superar desde la legitimación de las instituciones y desde la reivindicación de la convivencia basada en los derechos humanos".

En declaraciones a los medios antes de participar en el homenaje a los gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Sabigain en abril de 1937, el consejero se ha referido a las pintadas que se están produciendo en distintos puntos, lamentando que que se están viendo "expresiones extremistas que vienen de un lado y vienen del otro contra alcaldes, alcaldesas, responsables políticos, sedes de partidos políticos, etc".

Zupiria ha denunciado que son "una muestra de intolerancia, eso que no puede existir en nuestra sociedad y que solo se puede superar desde la legitimación de nuestras instituciones y desde la reivindicación de la convivencia basada en los derechos humanos".

Asimismo, ha condenado "rotundamente todas y cada de estas expresiones que están produciendo contra representantes políticos de todos los colores".

EL ORDEN MUNDIAL

Por otro lado, ha destacado la importancia del acto simbólico que se realiza este domingo en Sabigain, donde tuvo lugar "una de las batallas más duras del frente norte" en la guerra civil, tras la que vino "una larga dictadura en la que todo tipo de derechos se vieron pisoteados".

Zupiria ha recordado que el homenaje se celebra en un momento en el que "en el orden mundial hay gente que quiere imponer por la fuerza una determinada manera de hacer las cosas que están por encima de las relaciones internacionales basadas en la legalidad".

"Frente a quienes desde un extremo y desde el otro quieren imponer por la fuerza su modo de hacer las cosas, un día como el de hoy nos tiene que ayudar a defender un orden internacional basado en las normas democráticas y en la legalidad, nos tiene que ayudar a dar a la convivencia entre personas y entre naciones la importancia que tiene siempre desde el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, y tiene que servir también para reivindicar la legitimidad de nuestras instituciones democráticas", ha defendido.