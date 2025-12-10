Gobierno Vasco conecta 32 startups con 20 pymes vascas para acelerar su innovación en la fase final de bind SME

Reunión de las startups con las pymes seleccionadas en el programa BIND SME. - GOBIERNO VASCO

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 startups se han reunido este miércoles con 20 pymes vascas para presentar sus soluciones tecnológicas en la fase final del proceso de selección del programa BIND SME del Gobierno Vasco. Entre las finalistas, el 75% aplican la inteligencia artificial para responder a los desafíos de la industria, según ha informado SPRI en un comunicado.

Tras recibir 140 candidaturas, las 20 pymes participantes han seleccionado las soluciones que mejor han respondido a los siete desafíos planteados en los ámbitos de organización eficiente, negocio y cliente digital, industria inteligente, ciberseguridad y sostenibilidad y transición energética.

Durante este miércoles, las pymes y las startups finalistas se han reunido presencialmente en BIC Bizkaia Ezkerraldea para cerrar la colaboración en 53 posibles proyectos que desarrollarán durante 2026. El resultado de esta fase del proceso de selección se anunciará en febrero.

Las 20 pymes vascas participantes en la 5ª edición de bind SME son "referentes" en los sectores de la industria, manufactura avanzada, servicios, alimentación y energía. Se trata de Draxton, empresa de fundición para automoción; Lanik, especializada en estructuras; Vicrila, dedicada a la fabricación en vidrio; Industrias Mail, líder en fabricación de herramientas especiales; Loramendi, referentes en soluciones y maquinaria para fundición; GHI Hornos, empresa dedicada al tratamiento de aluminio; y Bronymec, especializada en distribución y mecanizado de polímeros.

También han participado Loire Gestamp, líderes en maquinaria de estampación; Eralki, ingeniería dedicada a la producción de maquinaria vibrante; Composites Martiartu, especializados en el diseño y fabricación de piezas técnicas; Zikotz, empresa constructora; Gistek, desarrolladora de sistemas IT para aseguradoras; y Echebarria, distribuidora de suministros industriales.

A ellas se suman las empresas AAC Acústica, ingeniería experta en acústica y lumínica; H2Site, referente en generación y separación de hidrógeno; Grupo Kirol, empresa de desarrollo de software para apuestas deportivas; Techlab Systems, dedicada al desarrollo de equipos y software para el control de calidad; AZ3 Oeno, especializada en servicios para bodegas; Oilasko Berriak, distribuidora de productos cárnicos; y Xardexka, empresa de food service dedicada a la distribución de platos preparados.

INCREMENTAR COMPETITIVIDAD

El objetivo de la iniciativa BIND SME es incrementar la competitividad y eficiencia de las pymes vascas con soluciones tecnológicas innovadoras, así como facilitar a las startups validar sus soluciones en el mercado, a través de la colaboración en proyectos reales con clientes de referencia.

Además, entre los principales beneficios, las startups obtienen acceso al programa de aceleración de bind, que incluye mentorías, formación y conexión con el ecosistema vasco de industria.

Las 32 startups finalistas ya han comenzado las conversaciones con las 20 pymes vascas participantes de esta 5ª edición, para poner en marcha un total de 53 proyectos de innovación abierta. Entre las finalistas, el 75% de las startups aplican la IA como principal tecnología en sus soluciones, seguido de Big data, en un 28% de las propuestas y el IoT y la ciberseguridad con un 22% cada una.

Con estas tecnologías, los proyectos propuestos para esta edición tendrán el objetivo de optimizar y digitalizar tanto de los procesos internos como de la logística, reforzar la inspección de calidad, incrementar la ciberseguridad y reducir el impacto ambiental.

En cuanto a la procedencia de las startups finalistas, el 40% son del País Vasco. De ellas, tres son de Álava, seis de Bizkaia y cuatro de Gipuzkoa. Otro 35% corresponde a startups del resto del estado. El 15% restante son internacionales, procedentes de Alemania, Estados Unidos, Perú, Portugal y Singapur.

Las seleccionadas, que optarán a formar parte del programa de innovación Bind, se anunciarán en febrero de 2026. Como startups participantes, obtendrán mentorización personalizada, inmersión en el ecosistema vasco de industria, conexión con inversores y acceso al evento anual Demo Day, en el que se presentarán los proyectos acelerados por la plataforma de innovación abierta del Gobierno Vasco y que reúne a más de 400 asistentes.